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Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...

Vücudunda neredeyse estetik olmayan hiçbir yeri kalmayan 24 yaşındaki Mary Magdalene kullanıcı adlı Alman dansçı kadın, bu halinden mutlu olduğunu ve estetik operasyonlara devam etmek istediğini söyledi.

Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...

Vücudunda neredeyse estetik olmayan hiçbir yeri kalmayan 24 yaşındaki Mary Magdalene kullanıcı adlı Alman dansçı kadın, bu halinden mutlu olduğunu ve estetik operasyonlara devam etmek istediğini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:08
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...

İnanılmaz fotoğraflar Mary Magdalene isimli kadının 15 dudak dolgusu, Brezilya kalçasını da içeren estetikleri ve dramatik değişimini gösteriyor. 

'HOBİM OLDU'

20 yaşında estetik yaptırmaya başlayan kadın 14 yaşından beri estetik yaptırmak istediğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

Dansçı Magdalene, "Asla bu kadar yaptıracağımı hayal etmedim ama bu artık benim bir hobim oldu; ekstrem spor gibi." dedi.

'ESTETİKTEN ÖNCE SADE VE GÖSTERİŞSİZDİM'

Estetik bağımlısı olan ve bu yüzden internetten bağış da toplayan kadın "Ameliyattan önce güvensiz hissettiğim zamanlar vardı. Şimdi eski fotoğraflara bakıyorum da sanırım o zamanlar sade ve gösterişsizdim. Çirkin olduğumu düşünmüyordum sadece sıradandım" diye konuştu. 

 Mary Magdalene'nin estetiksiz hali

Magdalene ayrıca, "Kimseye benzemeye çalışmıyorum, sadece dövme ve estetik ameliyatları seviyorum. Daha büyük, daha iyidir. Aynı kişi bile değilim." dedi. 

'AİLEM MUHAFAZAKAR'

Babasının misyoner olduğunu söyleyen kadın büyükanne ve büyükbabasının da muhafazakar olduklarını bu yüzden de yaptırdığı estetiklerden hoşlanmadıklarını ifade etti.

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