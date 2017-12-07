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07 Aralık 2017 Perşembe 19:40

Eski Hücre Arkadaşından Flaş İddia: Zarrab Bana Tecavüz Etti

Eski Hücre Arkadaşından Flaş İddia: Zarrab Bana Tecavüz Etti
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ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delme iddiasıyla yargılanan Reza Zarrab hakkında flaş iddia. Eski bir hücre arkadaşı Zarrab'ı, kendisine tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla mahkemeye verdi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin New York'ta görülen İran yaptırımlarını delme iddiasıyla açılan davayı takip eden muhabiri Benjamin Weiser, Reza Zarrab'la ilgili şoke edici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Weiser'in NYT'da yayınlanan haberine göre; Manhattan hapishanesinde Zarrab'la aynı hücreyi paylaşan bir mahkûm, Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek dava açtı.



Zarrab'ın avukatlarından Robert J. Anello, iddiaları "ölçüsüz" olarak nitelendirdi.

Dün açılan davaya konu eylemlerin Kasım 2016-Mart 2017 arasında yaşandığı ifade edildi. Adı açıklanmayan mahkûmun 60'lı yaşlarının başında olduğu belirtildi. Davacı, "O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikayetçi de olamadım" dedi.


İDDİA: DİĞER MAHKUMLAR DA DUYDU
Dava dosyasında, 8 Mart'ta Zarrab'ın bir kez daha saldırısına uğradığı aktarılan mahkûmun, bağırmaya başladığı ve yalnızca kendisinin değil diğer mahkûmların da cezaevi yönetimine şikâyette bulunduğu iddia edildi.

Davacının avukatı Alexei Schacht, "Hapishanede olmak yeterince kötü bir deneyim. Bu durum onun deneyimini çok daha korkunç bir hale soktu" dedi. Avukat Schacht'a göre cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı.


"Terör grubuna malzeme desteği sağlamak için komplo kurmak"la suçlanan davacı mahkûmun geçen Temmuz ayında suçunu itiraf ettiği ve hakkında verilecek kararı beklediği öğrenildi.


İDDİA. ÖZEL AVUKAT TUTMA TEKLİFİ
Davacının bir diğer iddiasına göre ise; Zarrab, devletin sağladığı avukat tarafından savunulan mahkûm için özel avukat tutma ayrıca Afrika'daki ailesine para gönderme teklifinde de bulundu.

Dava dosyasında söz konusu mahkûmun, "daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı" ve "karşı koyamadığı" iddiası da yer aldı.



 
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