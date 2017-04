Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir



*Kanserin etkileri, belirtiler ile düşünceler arasındaki sinerjiyi bilinçlendirmek suretiyle durdurulabilir ve her şeyi bir araya getiren bir ALAN vardır. Adı geçen alan, 1996 yılında önde gelen bilim dergisi Nature No. 332’de kanıtlanmış ve bilimsel olarak açıklanmıştır. Duygular ve düşünceler üzerinde kontrol, düşüncelerimiz ve duygularımız elektromanyetik alanlar yaratır ve dalgaları vücudumuzda bir metreye kadar ulaşabilir. Nikola Tesla(kablosuz elektiriğin mucidi), gelecekte insanların düşüncelerinin gücünü kullanarak elektrik enerjisi yaratacağını ve bunun düşüncelerimizin son derece güçlü bir enerji kaynağı olabileceği anlamına geldiğini belirtmişti. Ancak burada hissettiğimiz ve gördüğümüz her şey hakkındaki karışık düşünceler yerine, güçlü ve odaklanmış düşünceler. Toplu düşünceler son derece güçlü bir elektromanyetik alan yaratabilir ve çevre üzerinde bir etkisi olabilir.Buraya kadar biraz bilimsel bir yazı olduğunun farkındayız ama aşağıda daha açık şekilde anlatacağız.Bir Çin hastanesinde, gerçek bir kanıt olan bir video kaydedildi. Video, yaklaşık 3 dakika içinde 3 × 2.5 santimetrelik bir boyuta sahip bir kanserli tümörü ortadan kaldırmayı ve bir ultrasonik ekranda tüm süreci takip ettiğini gösteriyor. Güçlü elektromanyetik radyasyon üretmek istiyorsanız, duygularınızı ve duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz ve bunları uygulama ile zenginleştirmeniz gerekirtiğini anlatıyor.(haberin sonunda videosu türkçe alt yazı ile mevcut)Dnamız duyguların aynası gibidir. Örneğin, : “Bir Gün mutlu olacağım, iyileşeceğim ya da yeni bir iş bulacağım vs…..” ayna bunları gerçekleşecek olup olmadığını bize söyleyecektir. Ama, ben kötüyüm sanki bu gerçekten olmaz, iş bulamıyorum hasta olacağım dersek genlerimizde bir değişiklik ortaya çıkar ve kendimizi kötü hissederiz. Duygu ve inancımız hayatımıza ve özellikle hastalıkların oluşumu ve tedavisi ile ilişkili, olduğunu söyleniyor. Hayatımızı ve kendimize olan biten her şeyi kontrol etme gücüne sahip olan duygular, düşünceler, inanç ve duygulardır.www.kadindayasam.com özel haberidir. Sizlere özel yapıldı. Bu haber bizim hayatımızı değiştirdi. Sizin de hayatınızı değiştireceğinden eminiz.