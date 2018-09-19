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Dünyada dört tür insan var

Bilim insanları dünyada 1,5 milyon kişi tarafından yanıtlanan anketlere dayanarak insanların karakter yapılarını bilimsel bir temele göre sınıflandırdı.

Dünyada dört tür insan var

Bilim insanları dünyada 1,5 milyon kişi tarafından yanıtlanan anketlere dayanarak insanların karakter yapılarını bilimsel bir temele göre sınıflandırdı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:33
Dünyada dört tür insan var

Her biri 400 sorudan oluşan bu anketlere verilen yanıtlardan yola çıkılarak duygusal dengesizlik, şeffaflık, uyum gösterme, dürüstlük ve dışa dönüklük olarak sıralanan beş karakter özelliğine odaklanıldı. Her biri için algoritmalar kullanılarak, dört farklı küme oluşturuldu. Bu kümelerde diğer insanlar tarafından en fazla sevilme ihtimali bulunanlar rol modeli kategorisinde yer alanlar. Araştırmanın liderliğini yapan ABD’deki Northwestern Üniversitesinden Prof. Dr. Luis Amaral, yaşlıların ve kadınların “rol modeli” kategorisinde yer alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunubelirterek, “Bu kişiler, güvenilir ve yeni fikirlere açık insanlar. İdeal aday olurlar” dedi.

Vasat: 

Duygusal dengesizliği yüksek ve dışa dönük kişiler. Ancak çok şeffaf değiller. Bu kategoride erkekten çok kadınların yer aldığı belirtildi.

Ben merkezci: 

Dışa dönük ancak şeffaflık, uyum ve dürüstlük konusunda ortalamanın altında kalıyorlar.Araştırmacılar “Bu kişilerle birlikte zaman geçirmek istemezsiniz “ diyor.

Rol modeli: 

Karakter özellikleri açısından yüksek. Yaşla birlikte rol modeli olma ihtimali de doğru orantılı bir şekilde artıyor. Kadınlar bu kategorideler.

Çekingen:

Duygusal, istikrarlı ancak şeffaf ve dengesiz değiller. İçe dönükler. Uyum gösterme ve dürüst olma özelliklerini taşıyorlar.

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