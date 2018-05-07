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Depresyona girdi 6 dil öğrendi

İzmit'te yaşayan Gamze Gazeteci’ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi

Depresyona girdi 6 dil öğrendi

İzmit'te yaşayan Gamze Gazeteci’ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:50
Depresyona girdi 6 dil öğrendi

İzmit'te ikamet eden Gamze Gazeteci’ye (29), 2011 yılında ‘depresyon’ tanısı konuldu.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nden mezun olan Gazeteci’nin o günden sonra hayatı değişti. Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim. Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca’yı ileri seviyede, Korece’yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum” diye konuştu.

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