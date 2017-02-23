Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 19:35

Bir Hafta Boyunca 12 Tonluk Kayanın İçinde Yaşayacak

Bir Hafta Boyunca 12 Tonluk Kayanın İçinde Yaşayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Bir Hafta Boyunca 12 Tonluk Kayanın İçinde Yaşayacak
Paris'teki Paris' Palais de Tokyo' galerisinde sergilenen taşın içerisinde bir sanatçı yaşıyor


İki parçaya ayrılan taş Fransız sanatçı Abraham Poincheval'in yaşayabileceği kadar oyuldu.

Poincheval bir hafta boyunca bu oyukta yaşayacak.

Sanatçının yanında çeşitli yiyecekler ve bir de not tutabileceği bir defter bulunacak.

Sanatçı dünyadaki nesnelerin ne olduğunu anlamak için onların içine girmek gerektiğini söylüyor.

Abraham Poincheval, "Bir obje gördüğümde şöyle diyorum. Bir saniye. Bu obje nedir ki şimdi?

Bunu gerçekten anlamak istiyorsam onun içine girmeliyim. Acaba o objenin içinde neler oluyor? Bunu görerek anlayabilirim sadece.



MÜZEDEKİ ZİYARETÇİLER ŞAŞKIN

Sanatçının taşın içine girdiği sırada müzede olan ziyaretçiler şaşkın.

Ziyaretçilerden birisi, "Çok sıradan bir çalışma bir hafta orada öylece ne yapacak? Anlamıyorum. İnternetten mutlaka takip edeceğim gelişmeleri." diye konuştu.

Bu Abraham Poincheval'ın bir objenin içinde ilk yaşayışı değil. Sanatçı 2014 yılında ölü bir ayı kullanılarak yapılan bir ayı heykelinin içinde 13 gün geçirmişti. İçinde bir ayının yaşamını anlamak için kurt ve böcek yemişti.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağ Aldırma Ameliyatı Yüzünden Canından Oldu Yağ Aldırma Ameliyatı Yüzünden Canından Oldu
21 Şubat 2017 Günlük Burç Yorumları 21 Şubat 2017 Günlük Burç Yorumları
Güzel Göründüğü İçin İşten Çıkarıldı! Güzel Göründüğü İçin İşten Çıkarıldı!
Anne Karnında İdrar Torbası Ameliyatı! Anne Karnında İdrar Torbası Ameliyatı!
Midesinden 61 Adet Prezervatif Çıktı! Midesinden 61 Adet Prezervatif Çıktı!
Kelebek Hastalığı Hayatlarını Çalıyor! Kelebek Hastalığı Hayatlarını Çalıyor!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yağ Aldırma Ameliyatı Yüzünden Canından...

Haberi Oku