Bir Hafta Boyunca 12 Tonluk Kayanın İçinde Yaşayacak



İki parçaya ayrılan taş Fransız sanatçı Abraham Poincheval'in yaşayabileceği kadar oyuldu.Poincheval bir hafta boyunca bu oyukta yaşayacak.Sanatçının yanında çeşitli yiyecekler ve bir de not tutabileceği bir defter bulunacak.Sanatçı dünyadaki nesnelerin ne olduğunu anlamak için onların içine girmek gerektiğini söylüyor.Abraham Poincheval, "Bir obje gördüğümde şöyle diyorum. Bir saniye. Bu obje nedir ki şimdi?Bunu gerçekten anlamak istiyorsam onun içine girmeliyim. Acaba o objenin içinde neler oluyor? Bunu görerek anlayabilirim sadece.Sanatçının taşın içine girdiği sırada müzede olan ziyaretçiler şaşkın.Ziyaretçilerden birisi, "Çok sıradan bir çalışma bir hafta orada öylece ne yapacak? Anlamıyorum. İnternetten mutlaka takip edeceğim gelişmeleri." diye konuştu.Bu Abraham Poincheval'ın bir objenin içinde ilk yaşayışı değil. Sanatçı 2014 yılında ölü bir ayı kullanılarak yapılan bir ayı heykelinin içinde 13 gün geçirmişti. İçinde bir ayının yaşamını anlamak için kurt ve böcek yemişti.