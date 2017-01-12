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12 Ocak 2017 Perşembe 19:27

Annesinin Öpücüğüyle Felç Geçirdi

Annesinin Öpücüğüyle Felç Geçirdi
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Annesinin Öpücüğüyle Felç Geçirdi
Dudağındaki uçukla 6 aylık bebeği Bonnie Green'i öpen anne, bebek beyin felci geçirince yıkıldı.

Annesinin uçuğundan kaptığı virüs beynine ulaşan bebek, viral ensefalit olarak da bilinen beyin şişliği yaşadı. Birkaç gün sonra 20 dakika süren bir nöbet geçiren bebeğin felç geçirdiği ortaya çıktı.
Helen ve Russell Green çifti, bebekleri Bonnie ile birlikte yaptıkları ilk tatilde yaşadıklarını anlattı. Annesinin öpücüğüyle herpes simplex virüsü kaparak hemiplejik beyin felci geçiren 6 aylık bebek, sağ tarafını hareket ettirememeye başladı.Birkaç gün sonra, küçük Bonnie 20 dakikalık bir nöbet geçirince Green çifti en yakın hastaneye gitti. Doktorlar, ailede herhangi birinin yakın zamanda uçuk çıkarıp çıkarmadığını sordu.

Bonnie'nin, annesinin öpücüğünden kaptığı virüs, beynine ulaşarak viral ensefalit olarak bilinen beyninde şişliğe yol açmıştı.
Today Tonight'ın haberine göre, Duydukları karşısında yıkılan anne, "Anne öpücüğünün birçok şeyi iyileştirdiğini söylerler ancak benimki bebeğimi öldürüyordu. Uçuğum açık olmadığı için onun öpmenin sorun olmayacağını düşünmüştüm." diye konuştu.


 
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