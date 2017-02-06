6 Şubat Günlük Burç Yorumları

6 şubat 2017 pazartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Kişisel zevklerinizin gündem kazanmasıyla, bütçenizin kapasitesi de önem kazanacak. İş ve sosyal çevrelerde yaşadığınız sorunları sevdiklerinizle paylaştığınız zaman kendinizi rahatlamış hissediyor ve kendinize olan güveniniz artıyor.

BOĞA BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Sağlam ve güvenilir dostlarınız sayesinde, bazı problemlerinizin üstesinden geleceksiniz. Kararlı bir düşünce yapısına sahip olmanıza rağmen, duygusal ihtiyaçlarınız yüzünden, hata yapmaya açıksınız. Sabırlı davranmayı başarabilirseniz, kazançlı siz çıkacaksınız. Zevklerin söz konusu olduğu, kısa yollar gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Bugün, Ay para evinizi etkilemekte ve atağa kalkmanız için size bazı yeni fırsatlar sunmaktadır. Sakin yapınızın altında güçlü hedefleriniz var. Size sunulacak teklifleri olumlu bir şekilde değerlendirmeli ve sonuçlara mantıklı bir şekilde yaklaşmalısınız. Arkadaşlarınızın iş kapasitesi sizin için önem teşkil ediyor.

YENGEÇ BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bulunduğunuz şartları yeniden yapılandırmak adına, eski deneyimlerinizden yola çıkarak, olayların köküne mantıklı bir şekilde yaklaşacaksınız. Hedeflerinizi, kendiniz yönlendirmek istiyor ve başkalarının fikirlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. İhtiyaçlarınızın sınırı yok biliyorsunuz ve oto kontrol sisteminizi geliştirmelisiniz.

ASLAN BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Çevrenizle iş birliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün bazı önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere neden olacağından emin olabilirsiniz. Başarınız için gerekli sabır ve yeteneğe sahipsiniz.

BAŞAK BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fakat güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu. Bugün, sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir.

TERAZİ BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



İletişim konusunda engel tanımıyor ve ulaşmak istediğiniz kişilere gereken mesajı veriyorsunuz. Bugün, yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Ani gelişebilecek olaylara kaşı tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.

AKREP BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi , karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Uzun vadeli, çözüm bekleyen çalışmalarda sabırlı davranışlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Olaylara sezgisel bir güçle yaklaşmanız, sizi farklı kılabilir. Kıskançlık duygularınızı dengelemelisiniz.

YAY BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



YAY Bugün Ay'ın konumu, duygusal yaşantınıza bazı kısıtlamalar getirecektir. Partnerinizin istekleri doğrultusunda para harcayabilirsiniz. Amaçlarınıza uygun hareket etmediğiniz zaman huzursuz olabilirsiniz. Dinamik yapınızı sergileyeceğiniz davranışlar içinde olduğunuz zaman, daha mutlu oluyorsunuz.

OĞLAK BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve ikili ilişkilerinizin önem kazanmasına neden oluyor. Bugün partnerinizi sorgulamak isteyecek ve onun düşünceleri paralelinde etkilenmeler yaşayacaksınız. Onun size yaklaşımları, bazı değer yargılarınızı farklı bir şekilde etkileyebilir. İnatçı kişiliğinizi biraz törpülemekte yarar var.



KOVA BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Sistemlerin kişisi değilsiniz fakat ele aldığınız tüm konuları pratik bir şekilde sonuçlandırmasını iyi biliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri sizin için çok önemli. Size maddesel kazanç sağlayacak kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyor ve tercihlerinizi bu konuda yapmak istiyorsunuz. Paylaşımların güçlü olduğu bir gün.

BALIK BURCU 6 şubat 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Ay kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerlerken, duygusal anlamda size daha fazla bir derinlik kazandırıyor. Çevrenizde gelişen olayların iç yüzünü kolay bir şekilde görüyor fakat yorum yapmaktan çekiniyorsunuz. Aile bağlarınızı güçlendirici çalışmalar içindesiniz. Bazı bireyleri bir araya getirme planları yapacaksınız.