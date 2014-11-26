Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'da yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen çete çökertildi. Fuhşa zorlanan 14 kadın polis tarafından kurtarıldı





Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine belirledikleri adresleri 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Önceki gün operasyon için düğmeye basan polis, Antalya ve Çorum’daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 21 ev ile 8 otomobilde yapılan aramalarda 2 Gürcistan, 6 Moldova, 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan uyruklu toplam 14 kadın kurtarıldı. Kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 12 şüpheli ise gözaltına alındı.



İfadeleri alınan kadınlar sağlık kontrollerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’nü teslim edildi. 4 kadının ise daha önceden de sınır dışı edildiği belirtildi. Moldovalı 32 yaşındaki N.K.’nın 6 aylık hamile olmasına rağmen fuhşa zorlandığı öğrenildi.



Emniyetteki sorgusu süren 12 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.