28 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Enerjisi yüksek bir gündesiniz sevdiklerinizle iletişiminiz güçlü ve etkili olacaktır gün boyu. Fakat hesapta olmayan rahatsızlık duyduğunuz insanlarla karşılaşabilir onların iğneleyici sözlerinden etkilenebilirsiniz. Son derece sakin davranarak gereken cevabı vermekte gecikmeyin. Kendi kendinize sinir harbi yapacağınıza bırakın onlar sinirlensin. Bugün size özel olsun kendinizi şımartın ve sevdiğiniz şeylerle ilgilenin.Bugün işinizle ilgili önemli bir krizi aşarak daha huzurlu çalışacağınız bir ortama ulaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise evli Kova’lar eşinize daha yakın olmaya çalışmalı ona muhalefet etmek yerine onu anladığınızı ve birlikte kararlar almanın ikinize sağlayacağı faydaları anlatarak hareket etmelisiniz. Bekar Kova’lar çekiciliğinizle herkesin ilgi odağı olacaksınız.Özel yaşamınızda ise ailenizle ilgili konularda adaletli olmalı ve taraf tutarak haklıyı haksızı birbirine karıştırmadan hareket etmelisiniz. Sevgilinizden duyacağınız sevgi dolu sözler ilişkinizi çok daha keyifli bir hale getirebilir. Günün Olumlaması: Geçmişimden bugüne kadar yaşadığım tüm olayları iyisiyle kötüsüyle kabulleniyor ve keşke’lerimi geçmişte bırakmayı seçiyorum.Yakın çevrenizde yaşanacak kurnazca oyunlara karşı dikkatli olmak yerine dostlarınızı iyi seçin. Başarınızı yaşama karşı duruşunuzu çekemeyen insanların hoş olmayan oyunları ve sözlü saldırıları ile karşılaşabilirsiniz. Sizler özü sözü bir insanlarsınız. Bu gibi durumlara da alışık değilsiniz. Kıskançlık sizler için sadece sevdiğiniz kişi’ ye olan aşkınızdandır.İnsanlar size 'dünyayı sen mi kurtaracaksın' diyor olabilir. Kurtaracaksanız kurtarın. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konu duygusal zekanızı mantıksal zekanızla dengelemek olmalı. Sizler duygularıyla yaşayan hassas ve duyarlı insanlarsınız sizi ruhsal anlamda anlamayan insanların tepkileri ile çok çabuk incinebiliyorsunuz buda sizlerin hak ettiğiniz yere gelmenizi engelliyor.İşle ilgili sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu dönemde büyük işler başarabilirsiniz. Pozitif düşünün geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için içinizde ki enerjiyi doğru yönlendirin. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz Hedeflerinizi planlı bir şekilde uygulamaya başlayın.Sezgileri dikkate almayı bırakın. Anlam veremediğiniz her şey risk demektir. Anlamaya çalışın. Bu süreçte kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz karşı cinsi size yakınlaştırıyor. Yeni tanıştığınız bir insanla enerjiniz öylesine uyuşabilir ki her an her şey olabilir aşk hayatınızda.İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koydukça kariyer yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam ediyor. Sezgileriniz çok kuvvetli ve onları izlemekten çekinmeyin. Bu süreçte kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz her şeyi yeniden toparlayacak.Yaptığınız işlerde sebebini bilmediğiniz bir şekilde tereddüt yaşayacaksınız. Enerjiniz öylesine yüksektir ki, Pozitif yönde kullanamadığınız takdirde sizi zorlayabilir ve yanlış kararlar almanıza ya da tam tersi kararsızlığınız yüzünden fırsatlar kaçırmanıza neden olabilir. Özel yaşamınız da ise birlikte olduğunuz insana karşı sabrınız taşmak üzere.Mesai arkadaşlarınızın haksız eleştirileri ve engelleri ile karşılaşmanız olasıdır. Sahip olduğunuz yüksek enerji bu durumdan minimum seviyede etkilenmenizi sağlayacaktır fakat, Eleştirileri yapıcı yönde kullanarak aleyhinizde atıp tutanları kendi safınıza çekebilirsiniz seçim sizin. Bugün ailenizi ilgilendiren konularda ısrarcı davranın ve yakınlarınızdan da bu konu ile ilgili yardım istemekten çekinmeyin.İş yaşantınızda mesai arkadaşlarınızla ilişkileriniz önemli şeylere yol açacak. Kişisel çıkarlarınızla ilgili konularda arkadaşlarınızla tartışmalar ve yol ayrımları söz konusu olabilir. Özel yaşamınızda çocuk sahibi kovalar çocuk ya da çocuklarınızın bencilce yaklaşımları ve beklenmedik çıkışları yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Bekar Kova’lar sizlerse bugün karşı cinsin fazlası ile dikkatini çekeceksiniz.İçinizdeki gücü hissedin ve yapılacakların sınırını zorlayın! Yaşamınızda rahatsızlık duyduğunuz konuları çok adil bir tarzla tespit edecek ve yeniden yapılandırmak için harekete geçireceksiniz. Bu düşünce sizin dönüm noktanız için bir başlangıç olabilir sezgilerinize güvenin ve ilerleyin. İş hayatınızda birlikte çalışılan kişi ya da ortaklardan gelebilecek zararlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.