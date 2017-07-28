Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 06:18

28 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

28 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

















KOÇ BURCU 

Enerjisi yüksek bir gündesiniz sevdiklerinizle iletişiminiz güçlü ve etkili olacaktır gün boyu. Fakat hesapta olmayan rahatsızlık duyduğunuz insanlarla karşılaşabilir onların iğneleyici sözlerinden etkilenebilirsiniz. Son derece sakin davranarak gereken cevabı vermekte gecikmeyin. Kendi kendinize sinir harbi yapacağınıza bırakın onlar sinirlensin. Bugün size özel olsun kendinizi şımartın ve sevdiğiniz şeylerle ilgilenin.

BOĞA BURCU 

Bugün işinizle ilgili önemli bir krizi aşarak daha huzurlu çalışacağınız bir ortama ulaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise evli Kova’lar eşinize daha yakın olmaya çalışmalı ona muhalefet etmek yerine onu anladığınızı ve birlikte kararlar almanın ikinize sağlayacağı faydaları anlatarak hareket etmelisiniz. Bekar Kova’lar çekiciliğinizle herkesin ilgi odağı olacaksınız.

İKİZLER BURCU 

Özel yaşamınızda ise ailenizle ilgili konularda adaletli olmalı ve taraf tutarak haklıyı haksızı birbirine karıştırmadan hareket etmelisiniz. Sevgilinizden duyacağınız sevgi dolu sözler ilişkinizi çok daha keyifli bir hale getirebilir. Günün Olumlaması: Geçmişimden bugüne kadar yaşadığım tüm olayları iyisiyle kötüsüyle kabulleniyor ve keşke’lerimi geçmişte bırakmayı seçiyorum.

YENGEÇ BURCU 

Yakın çevrenizde yaşanacak kurnazca oyunlara karşı dikkatli olmak yerine dostlarınızı iyi seçin. Başarınızı yaşama karşı duruşunuzu çekemeyen insanların hoş olmayan oyunları ve sözlü saldırıları ile karşılaşabilirsiniz. Sizler özü sözü bir insanlarsınız. Bu gibi durumlara da alışık değilsiniz. Kıskançlık sizler için sadece sevdiğiniz kişi’ ye olan aşkınızdandır.

ASLAN BURCU

İnsanlar size 'dünyayı sen mi kurtaracaksın' diyor olabilir. Kurtaracaksanız kurtarın. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konu duygusal zekanızı mantıksal zekanızla dengelemek olmalı. Sizler duygularıyla yaşayan hassas ve duyarlı insanlarsınız sizi ruhsal anlamda anlamayan insanların tepkileri ile çok çabuk incinebiliyorsunuz buda sizlerin hak ettiğiniz yere gelmenizi engelliyor.

BAŞAK BURCU 

İşle ilgili sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu dönemde büyük işler başarabilirsiniz. Pozitif düşünün geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için içinizde ki enerjiyi doğru yönlendirin. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz Hedeflerinizi planlı bir şekilde uygulamaya başlayın.

TERAZİ BURCU 

Sezgileri dikkate almayı bırakın. Anlam veremediğiniz her şey risk demektir. Anlamaya çalışın. Bu süreçte kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz karşı cinsi size yakınlaştırıyor. Yeni tanıştığınız bir insanla enerjiniz öylesine uyuşabilir ki her an her şey olabilir aşk hayatınızda.

AKREP BURCU 

İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koydukça kariyer yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam ediyor. Sezgileriniz çok kuvvetli ve onları izlemekten çekinmeyin. Bu süreçte kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz her şeyi yeniden toparlayacak.

YAY BURCU 

Yaptığınız işlerde sebebini bilmediğiniz bir şekilde tereddüt yaşayacaksınız. Enerjiniz öylesine yüksektir ki, Pozitif yönde kullanamadığınız takdirde sizi zorlayabilir ve yanlış kararlar almanıza ya da tam tersi kararsızlığınız yüzünden fırsatlar kaçırmanıza neden olabilir. Özel yaşamınız da ise birlikte olduğunuz insana karşı sabrınız taşmak üzere.

OĞLAK BURCU 

Mesai arkadaşlarınızın haksız eleştirileri ve engelleri ile karşılaşmanız olasıdır. Sahip olduğunuz yüksek enerji bu durumdan minimum seviyede etkilenmenizi sağlayacaktır fakat, Eleştirileri yapıcı yönde kullanarak aleyhinizde atıp tutanları kendi safınıza çekebilirsiniz seçim sizin. Bugün ailenizi ilgilendiren konularda ısrarcı davranın ve yakınlarınızdan da bu konu ile ilgili yardım istemekten çekinmeyin.

KOVA BURCU 

İş yaşantınızda mesai arkadaşlarınızla ilişkileriniz önemli şeylere yol açacak. Kişisel çıkarlarınızla ilgili konularda arkadaşlarınızla tartışmalar ve yol ayrımları söz konusu olabilir. Özel yaşamınızda çocuk sahibi kovalar çocuk ya da çocuklarınızın bencilce yaklaşımları ve beklenmedik çıkışları yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Bekar Kova’lar sizlerse bugün karşı cinsin fazlası ile dikkatini çekeceksiniz.

BALIK BURCU 

İçinizdeki gücü hissedin ve yapılacakların sınırını zorlayın! Yaşamınızda rahatsızlık duyduğunuz konuları çok adil bir tarzla tespit edecek ve yeniden yapılandırmak için harekete geçireceksiniz. Bu düşünce sizin dönüm noktanız için bir başlangıç olabilir sezgilerinize güvenin ve ilerleyin. İş hayatınızda birlikte çalışılan kişi ya da ortaklardan gelebilecek zararlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
28 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yok Böyle Araba! Gören Herkes Fotoğraf Çekiliyor... Yok Böyle Araba! Gören Herkes Fotoğraf Çekiliyor...
'Su İçsem Yarıyor' Diyorsanız Dikkat! 'Su İçsem Yarıyor' Diyorsanız Dikkat!
27 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
26 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Erkekler Zeki Kadınlardan Hoşlanır Mı? Erkekler Zeki Kadınlardan Hoşlanır Mı?
Ağrı Kesici Diye Aldığı Kutudan 'Azdırıcı' Çıktı! Ağrı Kesici Diye Aldığı Kutudan 'Azdırıcı'...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Yok Böyle Araba! Gören Herkes Fotoğraf Çekiliyor...
Yok Böyle Araba! Gören Herkes Fotoğraf Çekiliyor...

Haberi Oku