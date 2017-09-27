Yaşam:
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27 Eylül 2017 Çarşamba 06:25

27 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

27 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Özel hayatınıza dair sorunlarınızla ilgili sürekli düşünme hali sizi giderek bir kaosa sürükleyebilir. Sürekli aynı noktalarda dolaşmak çözüme ulaşmanızın en büyük engeli Artık bir karara ulaşmak zorundasınız. Bu işinizdeki başarısızlığın da en önemli nedeni olabilir. Kötümser duygulardan arınıp hayatınızın rotasını yeniden çizme zamanındasınız.

BOĞA BURCU 

Bugün tüm enerjinizi iş hayatınıza vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulardaki eksiklilerinizi tamamlamanız geleceğiniz açısında çok önemli olabilir. Aynı zamanda beraber çalıştığınız kişilerle ilgili olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Öğlen saatlerinde yanlış değerlendirmeler yapabilirsiniz dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER BURCU 

Bugün enerjinizi kişisel gelişiminizle ilgili konulara yönlendirebilirsiniz. Yakında artabilecek sorumluluklarınız açısından bu ciddi önem taşıyabilir. Şimdiden planlamalar yapmanız sizin için çok daha kolaylaştırıcı olacaktır. Özel hayatınızda ise geride kaldığını düşündüğünüz ilişkiniz yeniden gündeme gelebilir. Bu kez geç kalmamalısınız.

YENGEÇ BURCU 

Bugünlerde iş hayatınızda kırmızı alarm verilebilir. Aslında bu tür olağanüstü durumlar size yabancı değil. Zekanız ve acil durumlarda hızlı karar verme yetinizle sorunları hızla çözebilirsiniz. Bu sizin işteki değerinizi de fazlasıyla arttıracaktır. Parasal konularda derin nefes alacağınız günler uzak değil. Yeter ki siz cesur ve kararlı olun.

ASLAN BURCU

Bugün iş hayatınızda özellikle yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Fikir ayrılıklarına karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir. Yeni fikirlere açık olmalısınız, iletişim ve ikna tartışmaların en iyi çözümüdür. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçireceğiniz planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU 

Bugün iş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için eksikliklerinizi tamamlamanız gerekebilir. Ancak üstlerinizle olan iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İletişimde aksaklıklar olabilir. Özel hayatınızda ise beklenmedik bir yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ BURCU 

Bir süredir her şeyin yoluna girmiş olması sizin daha enerjik ve hareketli olmanızın sebebi. Bugünlerde planlarınızı yeniden gözden geçirebilir ve ertelediğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle geleceğinizle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Önemli kararlar için en uygun zamanlardasınız, cesur davranabilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün sizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi kapatabilir kimseyle iletişim kurmak istemeyebilirsiniz. Bir süre kendinize zaman ayırıp kendinizi dinleyebilir ya da dostlarınızdan biriyle dertleşebilirsiniz. Bu durumlarda en iyi ilacınızın dostlarınız olduğunu unutmayın.

YAY BURCU 

Bugünlerde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Sağlığınız açısından bu çok ciddi bir öneme sahip. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Ancak çalışmalarınıza ilişkin yeni planlamalar yapılması gerekebilir. Akşam saatlerinde alacağınız bir davet size yeni ilişkilerin kapısını aralayabilir.

OĞLAK BURCU 

Bugün iş hayatınızda uğraştığınız konularda kişisel yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle ilerlemeniz daha rahat olabilir. Parasal konularda yeni olanaklar önünüze çıkabilir, riskleri dikkate alarak hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda dostlarınızla birlikte keyifli zaman geçireceğiniz bir akşam sizi bekliyor.

KOVA BURCU 

Kontrol sizin için çok önemli. Tüm iplerin elinizde olmadığı anlar sizin için panik anları. Kendinizi güvende hissetmediğiniz anda sağlığınız dahi olumsuz etkilenebiliyor. Bunun bir sorun olduğunu kabul edip yardım almalısınız. Partnerinizin bu konudaki uyarılarını dikkate almalı ve ona güvenmelisiniz. Çözüm uzak değil yeter ki gözünüzde büyütmeyin.

BALIK BURCU

Bugün ailenizle ilgili konular günün önemli gündemi olabilir. Yapacağınız telefon görüşmeleri ile ailesel önemli bir konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz. Öğle saatlerinde özellikle işinize dair konular keyfinizi kaçırabilir. Özel hayatınızda ise çatışmalar yaşayabilirsiniz. Küçük bir sorunu büyütmeniz partnerinizle gereksiz bir tartışmaya neden olabilir. 
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