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25 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

25 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:44
25 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yaptığınız işlerinizde sonuç alacağınız bir gündesiniz. Sorumluluklarınızda artışlar yaşanabilir. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı enerjinizi korumanız gereken zamanlar olabilir. Gün içinde zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Gün içinde olaylar daha rahatlayacaktır. Böylece iş konularınız daha akıcı hale gelecektir. Daha kolay risk alabilirsiniz. Bugün ilgilendiğiniz konularda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Sevgilinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızla ilgili daha keyifli koşullar söz konusu olabilir. Evinizle ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Babanızla ilgili olaylarla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizde güven arayışı içine girebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde iletişim yönünden kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki konularda emeklerinizin karşılığını alabileceksiniz. Gün içinde kardeşlerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde birlikte zaman geçirmek için sevgilinizle plan yapabilirsin

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde iş hayatında keyifli koşullar söz konusu. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız iş üzerinde kullanabilirsiniz Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Gün içinde yüklendiğiniz sorumlulukların sizi kısıtladığını hissedebilirsiniz..

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda emeklerinizin sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Gün içinde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgilenmeyi ihmal etmemelisiniz.

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TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde riskli olacak kararlar almaktan kaçının. Kendinizi sebepsiz olarak kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Gizli kalmış olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çalışma hayatınızda alacağınız desteklerle, işlerinizi daha kolay sonuç alabileceksiniz. Gelecekle ilgili yeni beklentiler içine gireceğiniz bir gündesiniz. Ümit ettiğiniz konularda yapıcı koşullar söz konusu. Gün içinde zevk aldığınız şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak iyi olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sorumluluklarınızda artış olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda hedeflerinize ulaştığınızı görebileceksiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Annenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışın. Yaratıcılığınızı uğraştığınız konuya yönlendirmek sizi rahatlatacaktır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni yolculuk planları yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bütünü görüp, işlerinizi sonuçlandırabilirsiniz. Gün içinde güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam iç uyumunuzu hissedebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki konular daha akıcı. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar. Gün içinde mali anlamda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylarla ilgilenebilirsiniz. Akşama doğru zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Uğraştığınız işlerde sonuç alabileceğiniz bir gündesiniz. İlişkinizle ilgili konular tarafından kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yüklendiğiniz sorumluluklar fazla gelebilir. Uyum ve denge arayışı içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde eşinizle birlikte keyif aldığınız bir plan yapabilirsiniz.

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