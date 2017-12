24 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Son zamanlarda ilişkilerinize daha bir önem veriyorsunuz. Çevrenize karşı ılımlı davranıyorsunuz ve çevrenizden de aynı tepkiyi alıyorsunuz bu sizi mutlu ediyor. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözüldüğünü ve daha da yakınlaştığınızı hissediyorsunuz. Artık eski defterleri unutup mutluluğun keyfini çıkarmalısınız.



BOĞA BURCU



İş hayatınızda oldukça açık sözlüsünüz ve bunun zararını görmek istemiyorsanız sınırlarınızı zorlamamalısınız. İlişkilerinizi birçok açıdan değerlendiriyorsunuz ancak bazı şeyler nedensiz bir şekilde hoşunuza gitmiyor. Aklınıza takılan şeylerin olması hayatınızı yavaşlatıyor ve siz onları çözmeden rahat etmiyorsunuz. Konuşmayı denemek en akıllıca çözüm aslında.



İKİZLER BURCU



Bugünlerde aşk hayatınızda mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz ve bu mutluluk hayatınızda her döneme yansıyacak hatta uzun süredir aradığınız mutluluğu sonunda bulmuş olacaksınız. Son zamanlarda iş yerinizde bazı söylentiler olduğunu fark ettiniz ve bunu dikkate almamalısınız zira gerçeği yansıtmıyor. Dikkatinizi ödemelerinize verin gerisinin önemi yok.



YENGEÇ BURCU



Uzun zamandır aklınızda olan bir projeyi nihayet yapma fırsatı bulacaksınız. Bu projeye karşı hayli umut besliyorsunuz ve istediğiniz gibi olacak. Zaten bunun için elinizden geleni yapacaksınız. Bazı savurganlıklarınızı sonlandırırsanız kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özel hayatınızda ise beklenmedik karşılaşmalar canınızı sıkabilir, hazırlıklı olun.



ASLAN BURCU



Söz konusu aşksa oldukça gözü kara birisiniz ancak buna rağmen yine de bazı şeyleri riske atmıyor ve cesurca davranmıyorsunuz. Karar vermek sizin için giderek zorlaşıyor. Artık hesapları bir kenara bırakmalı ve garantici tavrınızdan vazgeçmelisiniz. Aklınızda uzun uzun projeler var ve bunun için elbette hesaplamalar ve projeler yaptınız ancak adım atmayınca bunların hepsi boş biliyorsunuz.



BAŞAK BURCU



Bugün işinizle ilgili güzel haberler sizi fazlasıyla mutlu edece. Ancak çevrenizde sizden hoşlanmayanlar ve başarınızı çekemeyenler olabilir dikkatli davranmalısınız. Parasal konularda fazla rahatsınız ancak unutmayın harcamalınız sizi ilerleyen zamanlarda zorlayabilir. Özel hayatınızda ise giderek monotonlaşan ilişkinizi birlikte çözümlemelisiniz bunu unutmayın.



TERAZİ BURCU



Bugün işinizle ilgili yine gergin bir gün sizi bekliyor. İş hayatınızda bazı otoritelerin sizi yönetmesinden rahatsız oluyorsunuz. Bu durum sizi agresif bir hale getiriyor. Bu tavrınız size zarar veriyor bu nedenle durumu kabullenmeli ya da yeni tercihler yapmalısınız. Sevgilinize ayak uydurmak için uğraşıyorsunuz ancak bunu isteyerek yapmıyorsunuz ve bu her ikinizi de rahatsız ediyor. Doğal olmaya çalışın.



AKREP BURCU



Bugün küçük ama sizi bir o kadar büyük bir sevince boğan bir hediye alacaksınız bu sizi oldukça mutlu edecek aşkınız adeta kat ve kat artacak. İş hayatınızda ise oldukça sabırsızsınız bu imajınız sizin için iyi bir izlenim olmasa da şimdilik yapabilecek bir şeyiniz yok. Maddi konularda yeniden durum değerlendirmesi yapmanın tam zamanı.



YAY BURCU



Bugün özel hayatınız üzerine düşünmeniz yararlı olacaktır. Aslında oldukça mutlu bir beraberliğiniz var ve gereksiz kıskançlıklarınıza bir son verirseniz birlikte daha uyumlu bir çift olabilirsiniz. Zor da olsa birine güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bugünlerde sizi bir hayli rahatsız eden eklem ağrılarınız artabilir, bir doktora görünme zamanı geldi de geçiyor bile.



OĞLAK BURCU



Bugün işinizde cesaret kırıcı ufak tefek olaylar çıkabilir. Sizin fikirlerinize karşı çıkan iş arkadaşlarınız aklınızı karıştırabilir. Fikirlerinizi iyice değerlendirdikten sonra harekete geçmeniz en sağlıklısı olabilir. Son zamanlarda unutkanlıklarınız size pahalıya patlayabilir, ödeme planınızı daha dikkatli yapmanızda fayda var. Duygusal yönden kendinizi bu aralar güçsüz hissedebilirsiniz bunda havalarında etkisi var.



KOVA BURCU



Bugün iş konusunda bazı köklü değişiklikler yapabilirsiniz bu sizin için zor ancak olması gereken bir şey bunu fazla sorgulamamalısınız. Beklentilerinizde aşırı acelecilik var. Hedeflerinizin bir an evvel gerçekleşmesini istiyorsunuz. Almış olduğunuz sözlerin bir kısmı bugün yerine getirilebilir. Özel hayatınızda ise sizi bekleyen önemli haberler var.



BALIK BURCU



Bugünlerde yapacağınız önemli bir görüşmede bırakacağınız son derece kendinden emin bir izlenim, size çok şey kazandırabilir. Son günlerde takındığınız kuşkucu, güvensiz tavırları bir an evvel terk etmeniz gerekiyor. Geliriniz belli bir standardın altına düşmüyor ancak bu bile size çoğu zaman yetmiyor. Bu konuda radikal kararlar almanız gerekebilir.