22 Mayıs günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızda, elinizdeki işleri düzenleyip, detaylandırabilirsiniz. Yeni fikirler aklınıza gelebilir. Fikirlerinizi uygulamak için harekete geçebilirsiniz. İletişim konusunda, savunmacı ve korumacı olabilirsiniz. Motivasyonunuzu yükseltmek için planlamalar yapabilirsiniz. Evinizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Her türlü detayla, kendiniz ilgilenmek isteyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün çalıştığınız ortamda, düzenlemeler yapabilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi, toparlamak isteyebilirsiniz. Takım çalışmaları yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı, ortaya çıkartmakta zorlana bilirsiniz. Çocuklarınızla ilgilenebilir, gelecekleri için plan yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler için uğraşılar da mümkün

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda, motivasyonunuz yüksek olabilir. Detaylarla ilgilenebilirsiniz. İş yoğunluğunuz, fazla olabilir. Birçok işle ilgilenebilirsiniz. İletişiminiz, yoğun ve önemli olabilir. Hızlı düşünüp, pratik çözümler üretebilirsiniz. Evinizle ilgili konulara zaman ayırın. Harcamalarınızı düzenleyebilirsiniz. Kardeşlerinizin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş hayatınızda, alacağınız desteklerle, daha hızlı ilerlediğinizi hissedebilirsiniz. Bugün duygusal açıdan içinize kapanık olabilirsiniz. Duygularınızı açığa çıkartmak istemeyebilirsiniz. Yaptığınız işlere odaklanabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarıyla ilgilenebilir, destek verebilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle sosyal faaliyetlerde bulanabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızda, ön planda olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınıza, liderlik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken, ben merkezli ve dikkat çekici olabilirsiniz. Maddi olarak, yeteneklerinizi fırsata çevirmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Bu konuda organizasyonlar planlayabilirsiniz. Para harcama konusunda daha düşüncelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışmalarınızda, inceleme ve detaylara fazla zaman ayırabilirsiniz. Bu nedenle işin bütününü göremeyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönlenebilirsiniz. Konuşmalarınızda eleştirisel olabilirsiniz. İlginizi çeken, kişisel gelişim konularını araştırabilirsiniz. Evinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Harcamalarınızda temkinli olabilirsiniz.

İş yerinizde, uyumlu ve keyifli çalışmalarda bulunabilirsiniz. Ortaklık konularında, eşinizin veya yakın çevrenizin, imkânlarını kullanabilirsiniz. Finansal olarak, sürpriz gelişmeler olabilir. Kişisel bakım yaptırmaktan, keyif alacağınız bir gün. Eviniz için, güzel harcamalar da yapabilirsiniz. Çocuklarınızla, keyifli etkinlikler yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İşleriniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde, işlerinizi toparlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Tek başınıza çalışmak isteyebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları araştırabilir bilgi toplayabilirsiniz. Sözlerinizde, kelimelerin gücünü, kullanacağınız bir gündesiniz. Ailevi konular içinde kardeşlerinizin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma alanınızda, iyimser ve yaratıcı fikirlerinizi ön plana çıkartabiliriz. Moralinizin yüksek olması, sorunları rahat çözmenize destek olabilir. İletişim konularınızda, samimi olmanız kişileri daha çabuk ikna etmenizi sağlayabilir. Yabancılarla görüşmeler de mümkün. Görüşmeleriniz olumlu sonuçlanabilir. Bugün oldukça hareketlisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş yerinizde, üstlendiğiniz görevlerin sorumluluğunu, güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu konuda plan ve organizasyonlar yapabilirsiniz. Konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Dikkatiniz dağınık olabilir. Çocuklarınızın geleceği için, program yapabilirsiniz. Akşama doğru arkadaşlarınızla, program yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşlerinizde, detaylarla ilgilenmek yerine, daha orijinal yaklaşımlarda, bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde kendinizi huzursuz, hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken, sert cümleler kullanabilirsiniz. Daha sakin olmakta fayda vardır. Ortak paylaşım gerektiren konularda aşırı titiz olabilirsiniz. Gereğinden fazla eleştiri yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş yerinizde, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İletişiminiz hızlanabilir. Detaylarla, uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Birçok işle ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi planlamak yerine, kendi oluşturduğunuz sistemle çözmek isteyebilirsiniz. Aksi bir durum sizi bunaltabilir. Eşinizle ile ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Eşinize daha çok zaman, ayırmanız gerekebilir.