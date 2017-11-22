22 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde özel hayatınızda işler biraz karışık. Duygularınız ve mantığınız aynı şeyi söylemiyor. Bir karar veriyor bir vazgeçiyorsunuz. Böyle devam etmeniz sizi yaralayabilir. Bir karar vermelisiniz. İşinizle ilgili aldığınız kararlarda ise durum beklediğinizden iyi. Gelecek sizin için şimdiden aydınlanmaya başladı.



BOĞA BURCU



Bugünlerde işinizle ilgili fazlasıyla agresifsiniz. İş hayatınızda eleştirilere açık olmalısınız bu sizi yermez aksine olgunlaştırır hatta bu eleştirileri olumlu yönde değerlendirirseniz yeni iş teklifleri bile alabilirsiniz. Uzun süren bu beraberliğinizin arkasında birbirinize olan sadık tutumunuz söz konusu arada ki saygıyı koruduğunuz sürece ilişkinizin süresi daha da uzayacaktır.



İKİZLER BURCU



Bugünlerde enerjiniz çok yüksek. Oldukça aktifsiniz adeta her yerdesiniz, yeni ortamlara giriyor ve üzerinizdeki stresi atıyorsunuz. Maddi olarak da rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Yine de temkinli davranmaya özen göstermelisiniz. Bu sıralar iş hayatınızda dikkatinizi toparlayıp işinizi yapmak sizin için büyük sıkıntı oluyor ancak işinizi seviyor olmanız sayesinde birçok şeyin üstesinden geliyorsunuz.



YENGEÇ BURCU 22 Kasım 2017 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 22 Temmuz)



Normalde de sabırlı biri değilsiniz, tam aksine tam bir hiperaktifsiniz. Ancak işinizle ilgili asi davranışlarınız iş hayatınızda pek olumlu karşılanmıyor daha sabırlı davranmanız sizin için daha olumlu sonuçlar doğurur. Becerileriniz doğru zamanlarda yaparsanız hem işinizde hem de sosyal hayatınızda yükselmenizi sağlayabilir.



ASLAN BURCU



Aşk hayatınızda sevgilinize bir ders vermek ister gibisiniz onu seviyorsunuz ancak bir hatasının olduğunu düşünüyor ve bir ders vermek için ondan bir süre uzaklaşmayı düşünüyorsunuz. İşinizle ilgili konularda başarıyı yavaş yavaş yakalıyorsunuz. Bu sıralar maddi ihtiyaçlarınız artabilir ve çevrenizden bu konuda destek talep edebilirsiniz. Sağlığınızı önemsemelisiniz.



BAŞAK BURCU



Aslında siz tam bir yöneticisiniz. Özellikle işinizle ilgili konularda yönetim sizde olması daha rahat hareketlerde bulunmanızı sağlıyor böylece kendinizi ortaya koymayı başarıyorsunuz. Maddi olarak dikkatli davranmaya çalışsanız da yeterince temkinli davranamıyor gereğinden fazla harcama yapıyorsunuz. Bugünlerde baş ağrılarınız artabilir, dikkat.



TERAZİ BURCU



Bugün özel hayatınızda artan gerilime son vermek için adım atmalısınız. Partneriniz sizin fazla işkolik olmanızdan yakınıyor ve siz de ona sert tepkiler veriyorsunuz. Oysa bu durumu çözmenin tek yolu ona iş hayatınızın yoğunluğundan uygun bir dille anlatmanız. Maddi yatırımlarınızda dikkatli olmalısınız çevrenizde ki kişilerin söylediklerine kulak vermekte fayda var.



AKREP BURCU



Duygularınızı sevgilinize söylemekte bu sıralar çekingen davranıyorsunuz ancak onu şımartmamayı düşünürken ondan fazla uzaklaşıp kaybetmeyi göze alıyorsunuz. Aklınız onda ancak bunu sıklıkla olmasa da ara sıra belli etmelisiniz. Maddi konularda uzun vadeli planlarınız var ve bunları gerçekleştirmek için biraz zamana ihtiyacınz var.



YAY BURCU



Yumuşak bir yapınız var, kimseyi incitmemeye çalışıyorsunuz. Ama artık hayır demeyi öğrenme zamanınız geldi, aksi takdirde incinen hep siz olmaya devam edeceksiniz. Bugün özellikle iş hayatında buna bir adım atmakla başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı akıllıca kullanacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Biraz daha özen gösterirseniz birikim bile yapabilrsiniz.



OĞLAK BURCU



Aşkı hayatınızdan çıkarmış gibi davranıyorsunuz bunu size yaşatan daha önceki ilişkilerinizin ciddiyetsizliği bir süre soluklanıp tekrar kaldığınız yerden devam etmelisiniz zaman geçiyor ve yalnızken daha da çok çabuk geçiyor. Maddi problemleriniz devam ediyor harcamalarınızı kısarak bunu üstesinden gelemiyorsunuz başka bir alternatif düşünmelisiniz.



KOVA BURCU



Bugün işinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Tüm dikkatinizi yaşananlara vermeli ve doğru kararlar verebilmek için ayrıntılara hakim olmaya çalışmalısınız. Yeni durumun hayatınıza etkileri tahmininizden fazla olabilir. Aşk hayatınızda ki durgunluk sizden değil karşı taraftan kaynaklanıyor belki de doğru kişiyle birlikte değilsinizdir.



BALIK BURCU



Sizin en kötü yanınız maddi olarak kendinizi ayarlamalarınızın yapamıyor olmanız ancak bunun sebebi fazla eli açık olmanızdan kaynaklanıyor. Üzerinde fazla düşündüğünüz bir işiniz var bu konuda karar vermeden önce koşullarınızı yeniden gözden geçirin. Özel hayatınızda ise duygusal günler sizi bekliyor. Hem sevinç hem üzüntü aynı anda karşınıza gelebilir.