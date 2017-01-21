21 Ocak Günlük Burç Yorumları

21 Ocak 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 21 Nisan)

Başarılı insanların en önemli özelliklerinden biri takım çalışmasına önem vermeleridir. Ekip başarısı ise süreklilik arz eder ve en güçlü projelerin ortaya çıkmasını, en iyi çalışmaların yapılmasını ve sonuca ulaşmayı sağlar.

BOĞA BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Anın tadını çıkarıp zamanınızı doya doya yaşamayı tercih ediyorsunuz. Merkür’ün yer değiştirmesi, yavaşlamanıza ve işlerinizi tekrar organize etmenize olanak sağlayacak ve potansiyel hedeflerinize tekrar odaklanmanızı sağlayacak.

İKİZLER BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün yer değiştirmesi 11 Şubata kadar devam edecek. Bu yüzden içinde bulunduğunuz karmaşadan kendinizi kurtarıp, daha sakin hissedip, gezegeninizin etkisini üzerinizde göreceksiniz.

YENGEÇ BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Aile yengeçler için her zaman önce gelir. Merkür’ün Kova Burcu’na geçmesiyle birlikte korumacı ve anaç yanınızı tam anlamıyla sevdiklerinize göstereceksiniz.

ASLAN BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Uzun zamandır ilişkilerinizi ihmal etmiştiniz ancak, yeni ayın Kova Burcu’na geçmesiye birlikte sizin için önemli olan kişilerle olan ilişkileriniz hayatınızın merkezine yerleşiyor ve onlarla daha fazla vakit geçirmeye başlıyorsunuz.

BAŞAK BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Yönetimsel bir sorundan dolayı işle ilgili yapmanız gereken bir proje askıya alınacak. Her şeye yetişip, kendi kendinize yapamayacağınızı kabul edin ve size işlerinizi organize etme konusunda yardım eden insanlara izin verin.

TERAZİ BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Eğer bir çocuğunuz varsa, önümüzdeki günlerde onun eğitimiyle alakalı konular öncelik kazanacak. Yeni bir özel hoca veya danışman arayışı içinde olabilir ya da çocuğunuzu farklı bir okula kaydettirmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Eğer yeni bir ev almak ya da kiralamak gibi evle değiştirmekle ilgili bir planınız varsa hemen karar vermeyin. Merkür’ün 11 Şubata kadar devam edecek olan hareketleri sağlıklı kararlar vermenizi engelleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca çok ev görüp, farklı emlakçılarla görüşün.

YAY BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



İş hayatınızla alakalı iletişim eksikliğinden ya da yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar çıkabilir, bu yüzden bütün görüşmelerinizi düzenli bir şekilde planlayın ve kaydedin. Görüşmeden önce mümkün olduğunca erken evden ya da ofisten ayrılın ve mutlaka hazır olarak gidin.

OĞLAK BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 21 Ocak)

Merkür’ün para hanenize gelmesiyle birlikte finansal mevzular ekstra önem ve öncelik kazanıyor. 11 Şubata kadar parayla alakalı konularda mümkün olduğunca titiz davranın, hiç bir faturayı kaybetmeyin ve dikkatli olun.



KOVA BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 21 Şubat)

Merkür’ün Kova Burcuna gelmesiyle birlikte hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanacak. Hayatınızdaki pürüzleri ve sorunları gidermek, organize olmak ve yeni planlar yapmak için ideal bir zamandasınız.

BALIK BURCU 21 Ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Şubat - 21 Mart)



Bugün yanlış anlamaya ve kafa karışıklığına meyilli olduğunuz bir gündesiniz. Merkür’ün bilinçsiz davranışlarınızı yöneten on ikinci hanenize geçmesi sizi biraz hassas ve duygusal yapacak.