21 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugün iş hayatınızla ilgili önemli bir gün. Bugün tüm enerjinizi işinize vermelisiniz. Geleceğinizi yakından ilgilendiren bir çalışma ile ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Özel hayatınızda ise işler tam da sizin istediğiniz gibi, güvenli ve huzurlu. Aradığınız hayat tam da bu olsa gerek. Parasal konularda ise özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat.



BOĞA BURCU



Bugün sizin için kritik bir gün. İşinizi ve çalışmayı seviyorsunuz ancak son zamanlarda artan disiplin sizi bir hayli bunaltıyor. Her ne kadar her şeyden ani bir kararla vazgeçmeye hazırsanız da tedbirlerinizi almadan böyle bir davranışta bulunmak sizi oldukça zor bir duruma sokabilir. Özel hayatınızda ise işler yolunda, kaygılarınız yersiz



İKİZLER BURCU



Bir süredir işinizle ilgili artan kaygılarınızı bir kenara bırakabilirsiniz. Beklediğiniz başarıyı elde ediyorsunuz hatta disiplinli ve titiz çalışmalarınızla takdir ediliyorsunuz. Ayrıca bugün maddi durumunuzu rahatlatabilecek önemli bir gelir kapısı açılabilir. Doğru karar verirseniz uzun süre rahatlamanız mümkün. Aşka dairse şansınızı kendiniz yaratmalısınız, kapılarınız kapatmaktan vazgeçin.



YENGEÇ BURCU



Son zamanlarda artan sağlık sorunlarınız sizi bir hayli yorgun düşürdü. Ancak bu biraz da sizin ihmalliğinizden kaynaklı. Yoğun iş temposu sizin vazgeçilmeziniz ve sağlığınızla ilgili konularsa hep göz ardı edilen konular. Bugün artık bir doktora görünmeniz gerekebilir. Özel hayatınız da ise işler yolunda, sizden desteğini ve sevgisini esirgemeyen bir partneriniz var.



ASLAN BURCU



Son zamanlarda partnerinizle bu sıralar kalıcı sorunlar yaşıyorsunuz hatta bu sorunlar ilişkinizi kökünden sarsabilecek boyutta. Eğer sorun sizdeyse bunun tamiri için elinizden geleni yapmalısınız aksi halde bu şekilde bir ilişki uzun süre bulamayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak maddi fırsatları değerlendirebileceğiniz şu günlerde yatırım yapmanız halinde yüksek gelirler elde edebilirsiniz.



BAŞAK BURCU



Bugün sizin duygusal gününüz. Karşılaşacağınız eski bir dost sizi geçmişe götürebilir ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Aslında bugün uzun zamandır ihmal ettiğiniz eski dostları ziyaret için uygun bir zaman olabilir. İşin yoğun temposuna ara verip kendinize zaman ayırabilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Partnerinizle yapacağınız kısa bir tatil de seçenekler arasında.



TERAZİ BURCU



Sizin için en temel konu dürüstlük. Gerek işte gerekse özel hayatınızda tahammül edemediğiniz tek konu yalan. Sözünden şüphe duyduğunuz biriyle ne çalışabiliyor ne de birlikte olabiliyorsunuz. Ancak sizin de biraz şüpheci tarafınızı törpülemeniz gerek. Her kişinin sözüne şüpheyle yaklaşmak sizi de tedirgin ve güvensiz yapıyor unutmayın.



AKREP BURCU



Son zamanlarda her açıdan zor zamanlar yaşadınız. Bir süre kendinize zaman ayırmak ve daha önemlisi dinlenmek iyi gelebilir. Uzun zamandır ayrı kaldığınız sosyal ortamlara geri dönmekse size moral katacaktır. Sorunları geride bırakmak ve hayatınıza yeniden renk katmak en doğru karar olacaktır. Parasal konularda destekleriniz eksik olmayacaktır.



YAY BURCU



Bugün sizin gününüz. Güzel bir sabahın ardından gün boyu güzel haberler sizi bekliyor olacak. Alacağınız bir terfi ya da zam haberi günün bonusu olabilir. Özel hayatınızda ise her an beklediğiniz haber gelebilir. Yeni bir sayfa açılıyor hayatınızda. Uzun zamandır beklediğiniz mutluluğun ilk adımı olabilir, keyfini çıkarın.



OĞLAK BURCU



Bugünlerde maddi sorunlar bir hayli artmış görünüyor. İşinizdeki sorunlara bir de özel hayatınızda artan harcamalar eklenince iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayabilir. Aile içinde bu konuyu açık ve net bir şekilde konuşmanızda fayda var. Bugünlerde özellikle mide ağrılarınız nedeniyle zor zamanlar geçirebilirsiniz, dikkat.



KOVA BURCU



Bugün özel hayatınızla ilgili konular açısından önemi bir gün. Partnerinizle yaşadığınız sorunları başkalarıyla paylaşmış olması bir hayli canınızı sıkabilir ve bu konu günün en önemli konusu haline gelebilir. Bu durumda sakin olup bu konudaki tavrınızı onunla konuşma yolunu seçebilirsiniz. Öncesinde yakın arkadaşlarınızla dertleşmek size iyi gelebilir.



BALIK BURCU



Bugün işinizle ilgili hareketli bir gün, oldukça yoğun bir tempo sizi bekliyor. Özellikle sabah saatleri katılacağınız bir toplantı hem iş hem özel hayatınız açısından çok önemli olabilir. Detayları kesinlikle önemseyin. Bugünlerde harcamalarınıza dikkat. Beklemediğiniz harcamalarla karşı karşıya kalabilir ve hazırlıksız yakalanmanız sizi oldukça zora sokabilir.