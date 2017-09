21 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftanın son günlerine doğru girerken ne kadar yorulduğunuzu da hissetmeye başladınız.Bu haftaya dair bir sürü plan ve programınız vardı ve azminiz sayesinde birçoğunun üstesinden başarı ile geldiniz. Özel yaşamınızda gelişen sürprizler sizi fazlasıyla mutlu ediyor. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde her sağlığınıza her zamankinden daha fazla eğilmenizde fayda var.İş hayatınızdaki motivasyonunuzu tüm hayatınızın içine indekslemiş durumdasınız. Her zaman profesyonel olmaktan yanasınız. Kendinize karşı fazlasıyla özgüvenli bir yapıya sahipsiniz. Bunun sebebi daha fazla okuyup, daha sık geziyor olmanız. Partnerinizle keyifli dakikalar sizi bekliyor, sevgi ve hoş sohbetin hakim olacağı bir gün geçirebilirsiniz.Son zamanlarda yaşadığınız problemleri fazlasıyla kafanıza takıyorsunuz. Gelecek hafta içinde azminiz sayesinde birçok sorunun üstesinden gelmiş olacaksınız olabilirsiniz. Sorunlarınızın bazıları sizi güzel günlere özlem içinde bırakmış olabilir. Ama iş ve aşk hayatınız bir düzene giriyor sadece sağduyulu ve soğukkanlı olmalısınız.YENGEÇ BURCUKısa bir süre içerisinde çok olumlu bir teklif alabilirsiniz. Bu hem işle ilgili hem de gönül işiyle ilgili olabilir. Bu güzel teklifi aldığınızda değerlendirirken aceleci davranmayıp geniş bir şekilde karşılayıcı olmalı ve iyi düşünerek değerlendirmelisiniz. Sağlıkla ilgili problemler karşısında ihmalkar davranmaktan kaçınmanızda fayda var.Bir yakınınıza danışmanız sayesinde aldığınız fikir alışverişleri ile birçok sorununuzu çözmüş gibi görünüyorsunuz. Bu sizi çok rahatlatmışa benziyor. Ona büyük ve derin bir teşekkür borçlu olabilisiniz. Bundan sonra problem yaşadığınız zaman daha sakin ve serinkanlı düşünüp yorumlamalı ve çözüme gitmelisiniz.Bu hafta ailenizin önemi daha bir kavramış gibi görünüyorsunuz. Hedefleriniz daha net içinizde daha ferah gibi görünüyor. Özel hayatınızı gizleme telaşınız canınızı sıkıyorsa bunu açıklamaktan çekinmemelisiniz. Aklınıza taktığınız problemlerden kurtulma zamanız geldi de geçiyor. Bu kadar düşünürseniz sağlığınız bozulabilir, lütfen dikkatli, olun.Hafta sonu gelecek olan kıymetli misafir haberi sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir.Bu uzaktaki akrabanız veyahut çok sevdiğiniz bir dostunuz olabilir. Bu sıralar mutluluk her daim kapınızda.. Her ne kadar arada bir iş ve aile hayatınızla ilgili problemler yaşasanız da bu ara negatif yüklü iyonlarınızdan kurtulmuş gibi görünüyorsunuz.Bugün işe geç kalabilirsiniz. Veya iş yerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Panik bir halinizin olması bunların bir felakete dönüşmesi için muhtemel bir sebep yaratabilir. Ama üzülmeyin bunu siz çözümleyebilir ve tekrar alıştığınız mutlu düzeninize kavuşabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı daha sağduyulu davranmalısınız.Genelde maddiyata önem vermemeniz sizi maddi konularda kazanç sağlamamanızda bir rehavete sürüklüyor olabilir. Ama unutmamalısınız ki maddi konular yaşamınız da çok önemli bir yer tutuyor ve bunun için biraz daha istekli olmalısınız. Özel hayatınızda beklediğiniz teklif çok yakında.Bugün beraber çalışma isteğiniz tavan yapmış durumda.. Bu durum işinizde daha yaratıcı ve başarılı işler çıkarmanıza da olanak sağlayacaktır. Bu enerjinizi kendinizi daha iyi motive etmek için kullanmalısınız. Partnerinizle aranızdaki kıskançlık problemlerini büyütmeyip birbirinize güvenmeyi öğrenmeniz ilişkinize büyük bir artı getirecek.İş arkadaşlarınızla sabah ilk buluştuğunuz andan itibaren güzel ve kaliteli geçen sohbetleriniz ara ara devam etmekte. Bunda onların olduğu kadar sizin payınız büyük. Ama bu konuda yaratıcı olup birlikte kollektif çalışmalar yapmak için ilk adımları atmak sizin elinizden çıkarsa çok daha mutlu olabilisiniz. Özel hayatınızda da partnerinizle de çıkışınızda güzel bir akşam yemeği ve muhteşem bir sohbet etmek sizin elinizde.Ailenizle sevdiğinizi tanıştırmanın verdiği huzur ile yepyeni bir haftaya merhaba dediniz. Yorgunluğunuzu üstünüzden attığınız bu değerli hafta sonundan sonra, işinize yoğunlaşabilecek , aileniz ve sevdiğinizle çok keyifli vakit geçirebilecek fırsatları yaratabilirsiniz.