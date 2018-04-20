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20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

20 Nisan 2018 Cuma 09:50
20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Geleceğiniz yönünde yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Sağlamlaştırmak istediğiniz konularda tekrardan düzenleme getirebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Harcamalarınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. İşinizde alacağınız yardımlarla daha rahat ilerleyebilirsiniz. Keyif aldığınız insanlarla program yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşlerinize yön kazandırabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Gün içinde parasal konular daha fazla ön plana çıkabilir. Aşk hayatınızda değişiklikler olabilir. Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işler ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz konuların üzerine gidebilirsiniz. Annenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Mücadele edeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Duygusal olarak güçleneceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi temellendirmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Değişimlere daha kolay ayak uydurabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İşlerinizde güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle olduğunuz yeri sağlamlaştırabilirsiniz. Mücadele edeceğiniz konular olabilir. Kafanızda olan konuları somutlaştırmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Yeni fikirler anlaşmalar gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İletişimde olduğunuz kişilerle tartışmalar olabilir. Sakin olmayı deneyin. Hedeflerinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları harekete geçirmek için mücadele verebilirsiniz. İş yaşamınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili değişimleri arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde kurduğunuz ilişkiler sizin için önemli olabilir. Sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Bu durum işlerinizi ilerletmeniz için fırsat olabilir. Gündeminizden daha farklı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İlgi duyduğunuz konularda başkalarıyla görüşebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.

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TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Güçlü kişilerden duygusal destek alabilirsiniz. İşiniz için mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Aşkta gelişmeler söz konusu. Bazı konularda değişimler olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eğitimle ilgili konularda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizden daha yetkin kişilerle görüşmeleriniz olumlu sonuçlanabilir. İşlerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Finansal konularda daha fazla bilgi almanız gereken durumlar olabilir. Olayları netleştirmeniz gerekebilir. Eşinizle ile bugün daha fazla ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yakın çevrenizde keyifli değişiklikler olabilir. Ani gelişen olaylar gündeminizi değiştirebilir. Bazı durumlara olduğundan fazla tepki verebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Güçlü kişilerden yardım alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Geleceğinizi etkileyecek keyifli olaylar gündeme gelebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda gelişen gergin olaylar sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelebilir. Keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde sevdiğiniz konularda daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eviniz için düşündüğünüz şeyleri yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Emlak işleriyle uğraşabilirsiniz. Ailevi konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Bu durum sizi uğraştırabilir. Gün içinde ilgilendiğiniz konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Tartışmalar gündeme gelebilir. Yeni konularla ilgileneceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Planlarınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda kısmetler olabilir. Eğitim konusu gündeme gelebilir. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

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