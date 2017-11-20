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20 Kasım 2017 Pazartesi 07:17

20 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

20 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Haftanın ilk günü kendinizi iyi hissetmenin yollarını bulmalısınız. İşinizle ilgili gereksiz gerginlikleriniz nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı bir dönemden geçiyorsunuz ve beklediğiniz haberleri alacaksınız. Duygusal konulara fazlaca önem veriyorsunuz ancak sizi bir hayli zora sokacak mali durumunuzla da ilgilenmelisiniz.

BOĞA BURCU 

Bugün adeta yeniden doğmuş gibisiniz. Pozitif enerjinizle bugün bir çok konuda fark yaratabilirsiniz. İçinizi saran kıpır kıpır bir enerjiniz var ve gününüzün tamamında bu enerjiyi karşı de cinse hissettireceksiniz. Yabana atılmayacak yetenekleriniz var tek sorununuz yeteneklerinizi kullanmak konusunda biraz boş vermiş davranıyorsunuz.

İKİZLER BURCU 

Aynı konumda olduğunuz bir iş arkadaşınızla olan tartışmalarınız biraz canınızı sıkabilir. Bu sıralar maddi anlamda fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bir arkadaşınıza verdiğiniz sözü hatırlayacaksınız ve onun için hazırlıklı olmalısınız. Bu gün kararlar verirken dikkatli ve sağduyulu olmanız gerekiyor zira sonuçları yine sizi etkileyecek…

YENGEÇ BURCU 

İş hayatınız da istediğiniz başarıyı elde ediyorsunuz bu da sizin güzel bir iş ahlakına sahip olmanızdan kaynaklanıyor ancak hep yeni ve daha kazançlı işi bulma gibi bir arayışınız var. Aslında işlerinizi aşkınızı bir arada götürebilir hatta doğru kişiyi bile bulabilirsiniz, sadece biraz şartları yumuşatın. Aşka fazla kıymet vermiyorsunuz bu da sizi biten ilişkileriniz de yıpranmanızı engelliyor, bu sizin iyi bir özelliğiniz.

ASLAN BURCU 

Bugünlerde özel hayatınız yeniden hareketleniyor. Katılacağınız bir davet sizin için yeni başlangıçların adımı olacak. Duvarlarınızı kaldırın ve kendinizi özgür bırakın. İşinizle ilgili kaygılarınız yersiz. Hem disiplinlisiniz hem de ekip çalışmasına önem veriyorsunuz. Gereksiz kaygılarınız dışında size zarar veren bir durum yok. Sadece harcamalarınıza dikkat.

BAŞAK BURCU 

İşinizi severek yapıyorsunuz ve bunun karşılığını yakında alacaksınız. Parasal konularda da yeni sürprizler sizi bekliyor. Sevdiğiniz kişiye zaman geçtikçe daha çok bağlanıyorsunuz onu tanıyor ve daha da çok seviyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili bazı gizemler var ve bunun nedenini merak ediyorsanız ona sormalısınız çünkü sizi üzmemek için sizden saklıyor olabilir.

TERAZİ BURCU 

Bir süredir ertelediğiniz kararlar için bugün harekete geçebilirsiniz. Cesur olmak size kazandıracaktır. Öğle saatlerinde alacağınız bir telefon gün içindeki tüm planlarınızı değiştirebilir. Özel hayatınızdaki dalgalanma ise bir süre daha devam edecek. Ancak sizin kararlı tavrınız durumu tümden değiştirebilir. Bugünlerde sırt ağrılarınız artabilir, dikkat.

AKREP BURCU 

Bu gün kendinizi zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz gün içerisinde verdiğiniz kararların çok dengeli ve yerinde olduğunu düşüneceksiniz. Aşk hayatınız da ise sevdiğiniz kişiyle yeterli zaman harcamadığınızı hissedecek ve onunla vakit geçireceksiniz. Hayal gücünüzün yüksek oluşu sizin en iyi özelliğinizden biri ve içinizden gelen sesle onu birleştirirseniz başarıyı elde edeceksiniz…

YAY BURCU 

Haftaya zinde ve enerjik başlıyorsunuz. Özel hayatınızdaki mutluluk işinizdeki başarınızı olumlu yönde etkilemeye devam edecek. Yeni bir projenin sorumluluğunu alabilir, maddi anlamda ödüllendirilebilirsiniz. Akşam saatlerinde beklenmedik bir ziyaretçiniz olabilir. Akşam planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 

Sosyal konularda kendinizi fazlasıyla kısıtlamış durumdasınız. Ancak sizin enerji kaynağınız onlar. İşinizdeki başarınızın bile anahtarı çoğu zaman sosyal hayatınızdaki iletişimlerinizde saklı. Bugün kendinize zaman ayırıp yeniden özlediğiniz alana dönmek için harekete geçmelisiniz. Aşk hayatınızda ise sular henüz durulmadı. Karar vermek için biraz daha sabır.

KOVA BURCU 

Aşk hayatınızda kuruntularınızdan kaynaklı gereksiz sıkıntılar yaşamanız an meselesi. Bu durumu yenmenin tek çaresi eskiye takılı yaşamamak açıkçası olaylara fazla takılmamak. Maddi konularda beklentilerinizin sonuçlarını çok hızlı alıyorsunuz ancak maddi dengeleri iyi korumalısınız. Sabah yapacağınız çalışmalar sizi biraz yorabilir.

BALIK BURCU 

Bugün sağlığınızla ilgili ertelediğiniz konular canınızı sıkabilir. İşinizdeki stres sizin en büyük düşmanınız ve sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor. Bir süre işlerinizi yavaşlatmak ya da arkadaşlarınızdan yardım almak iyi gelebilir. Özel hayatınızda ki olumsuz gelişmeleri iş hayatınıza yansıtmaktan kaçınmalısınız… 

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