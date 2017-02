17 Şubat Cuma Günlük Burç Yorumları

17 Şubat 2017 Cuma Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)İŞ: Ay ve Venüs'ten aldığınız olumlu etkiler sayesinde isteklerinizde yoğun artışlar yaşıyorsunuz.AŞK: Onunla aranızda oluşan soğuk rüzgarların sebebi biraz da sizsiniz. Kaprisli bir gününüzdesiniz..SAĞLIK: Bugün zevklerinize düşkünlük gösterebilir, eğlenceye fazla vakit ayırabilirsiniz. Yorgunluk kapınızda.BOĞA BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)İŞ: İletişimizin mükemmel oluşu, bir çok problemin anında çözülmesini sağlayacak. Takdir göreceksiniz..AŞK: Yaşadığınız ilişkide problemlerin bir çığ gibi büyümesine neden olan, sizin olumsuz davranışlarınız.SAĞLIK: Boğaz bölgenizin hassas olması yüzünden sık sık ses kısıklığından şikayet etmek zorunda kalıyorsunuz.İKİZLER BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)İŞ: Sürekli fikir değiştirerek hem kendinizin, hem de çevrenizin zor durumda kalmasına neden oluyorsunuz..AŞK: İlişkini hakkında fazla konuşmamalı ve çevrenize bilgi vermemelisiniz. Zor durumda kalabilirsiniz..SAĞLIK: Süreli yorgunluktan şikayet ediyor fakat alışkanlıklarınızı değiştirmek istemiyor, gibisiniz.YENGEÇ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)İŞ: Ay ve Mars'tan aldığınız etkiyle, duygularınızda bir canlanma söz konusu.Bugün enerjik bir gününüzdesiniz.AŞK: Paylaşım konusunda onun fikrini almamakla yanlış yapıyorsunuz. O, sizden daha akıllı davranıyor.SAĞLIK: Yalnızlıktan hoşlanıyor olmanız, eski dostlarınızı unutmanızı gerektirmiyor. Sizden haber bekliyorlar.ASLAN BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)İŞ: İş birliği içinde olduğunuz kişilerden sonra zarar görüyorsunuz. Hata biraz da sizin unutmayın..AŞK: Ona göre fazla cesurca hareket ediyorsunuz. O,sizden çok daha fazla temkinli davranıyor.SAĞLIK: Hafta içi sendromundan etkilenmeyen ender kişilerden birisiniz. Bugün çevrenize örnek olacaksınız.BAŞAK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)İŞ: Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız sizden haber bekliyorlar. Onlara ulaşmayı denemelisiniz.AŞK: Aranızdaki olayları zamana bırakmakla hata ediyorsunuz. Sizin de çaba göstermeniz gerekiyor.SAĞLIK: Eklemlerinizdeki problemler yüzünden, zor günler yaşayabilirsiniz. Kemiklerinize dikkat edin.TERAZİ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)İŞ:Politik yapınızı her alanda gösteriyor olmanız sizin lehinize gerçekleşiyor. Çevreniz sizi çok seviyor.AŞK: Karşılıklı iletişim konusunda oldukça başarılı bir tablo çiziyorsunuz .O, her dediğinizi yapıyor..SAĞLIK: Spor yapmanız gereken bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Vücudunuza özen göstermelisiniz.AKREP BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)İŞ: Söz konusu iş olunca sizden daha çalışkan kişi olamaz. Her alanda kendinizi ön plana çıkarıyorsunuz.AŞK:Aranızda ki sevginin gerçek anlam da sizi mutlu ettiğine inanıyorsanız, ona bunu anlatmalısınız..SAĞLIK: Akşam saatlerinde keyfiniz kaçıyor ve neşesiz oluyorsunuz. Erken uyumayı denemelisiniz.YAY BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)İŞ: İş yaşantınızda her gün koşullar değişiyor ve siz bu olaylardan gocunmuyorsunuz. Her şeye hazırsınız.AŞK: Aşkla özgürlüğü karıştırdığınız için, onunla aranızda her şey sorun oluyor. Fedakar olmayı deneyin..SAĞLIK: Fazla yorulmamaya ve düzenli yaşamaya ihtiyacınız var. Bugün erken uyumaya özen gösterin.OĞLAK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)İŞ:Kazançlar konusunda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çevrenizin sesine kulak verin.Karlı çıkacaksınız.AŞK: Süregelen ilişkinizde yakaladığınız uyumu bozmamaya çalışmalısınız. Bugün güzel bir gün unutmayın.SAĞLIK: Çevrenizin sinirlerinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Bugün yalnız kalmaya ihtiyacınız var.KOVA BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)İŞ: İş yaşantınızda yapacağınız yenilikler konusunda çevrenizden destek alıyorsunuz. Oldukça başarılısınız.AŞK: Sizin önem verdiğiniz konularda o, oldukça habersiz ve sizi anlayamamaktan şikayetçi.SAĞLIK: Önemsiz gibi görünen baş dönmeleriniz, daha sonra problem olabilir. Bir doktora görünmelisiniz.BALIK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)İŞ: Yeni atılımlar için uygun bir dönemdesiniz. Konuları derinlemesine incelemelisiniz. Başarı sizin.AŞK: İlişkinizde yaşadığınız problemleri biraz da siz yaratıyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir.SAĞLIK: Çevre ilişkilerinizi önemsemelisiniz. Çoğu kez yalnızlık duygusuna kapılıyor, ve üzülüyorsunuz.