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17 Şubat 2017 Cuma 05:52

17 Şubat Cuma Günlük Burç Yorumları

17 Şubat Cuma Günlük Burç Yorumları
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17 Şubat 2017 Cuma Günlük Burç Yorumları


KOÇ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

İŞ: Ay ve Venüs'ten aldığınız olumlu etkiler sayesinde isteklerinizde yoğun artışlar yaşıyorsunuz.
AŞK: Onunla aranızda oluşan soğuk rüzgarların sebebi biraz da sizsiniz. Kaprisli bir gününüzdesiniz..
SAĞLIK: Bugün zevklerinize düşkünlük gösterebilir, eğlenceye fazla vakit ayırabilirsiniz. Yorgunluk kapınızda.

BOĞA BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

İŞ: İletişimizin mükemmel oluşu, bir çok problemin anında çözülmesini sağlayacak. Takdir göreceksiniz..
AŞK: Yaşadığınız ilişkide problemlerin bir çığ gibi büyümesine neden olan, sizin olumsuz davranışlarınız.
SAĞLIK: Boğaz bölgenizin hassas olması yüzünden sık sık ses kısıklığından şikayet etmek zorunda kalıyorsunuz.

İKİZLER BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

İŞ: Sürekli fikir değiştirerek hem kendinizin, hem de çevrenizin zor durumda kalmasına neden oluyorsunuz..
AŞK: İlişkini hakkında fazla konuşmamalı ve çevrenize bilgi vermemelisiniz. Zor durumda kalabilirsiniz..
SAĞLIK: Süreli yorgunluktan şikayet ediyor fakat alışkanlıklarınızı değiştirmek istemiyor, gibisiniz.

YENGEÇ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

İŞ: Ay ve Mars'tan aldığınız etkiyle, duygularınızda bir canlanma söz konusu.Bugün enerjik bir gününüzdesiniz.
AŞK: Paylaşım konusunda onun fikrini almamakla yanlış yapıyorsunuz. O, sizden daha akıllı davranıyor.
SAĞLIK: Yalnızlıktan hoşlanıyor olmanız, eski dostlarınızı unutmanızı gerektirmiyor. Sizden haber bekliyorlar.

ASLAN BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İŞ: İş birliği içinde olduğunuz kişilerden sonra zarar görüyorsunuz. Hata biraz da sizin unutmayın..
AŞK: Ona göre fazla cesurca hareket ediyorsunuz. O,sizden çok daha fazla temkinli davranıyor.
SAĞLIK: Hafta içi sendromundan etkilenmeyen ender kişilerden birisiniz. Bugün çevrenize örnek olacaksınız.

BAŞAK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)

İŞ: Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız sizden haber bekliyorlar. Onlara ulaşmayı denemelisiniz.
AŞK: Aranızdaki olayları zamana bırakmakla hata ediyorsunuz. Sizin de çaba göstermeniz gerekiyor.
SAĞLIK: Eklemlerinizdeki problemler yüzünden, zor günler yaşayabilirsiniz. Kemiklerinize dikkat edin.

TERAZİ BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

İŞ:Politik yapınızı her alanda gösteriyor olmanız sizin lehinize gerçekleşiyor. Çevreniz sizi çok seviyor.
AŞK: Karşılıklı iletişim konusunda oldukça başarılı bir tablo çiziyorsunuz .O, her dediğinizi yapıyor..
SAĞLIK: Spor yapmanız gereken bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Vücudunuza özen göstermelisiniz.

AKREP BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

İŞ: Söz konusu iş olunca sizden daha çalışkan kişi olamaz. Her alanda kendinizi ön plana çıkarıyorsunuz.
AŞK:Aranızda ki sevginin gerçek anlam da sizi mutlu ettiğine inanıyorsanız, ona bunu anlatmalısınız..
SAĞLIK: Akşam saatlerinde keyfiniz kaçıyor ve neşesiz oluyorsunuz. Erken uyumayı denemelisiniz.

YAY BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

İŞ: İş yaşantınızda her gün koşullar değişiyor ve siz bu olaylardan gocunmuyorsunuz. Her şeye hazırsınız.
AŞK: Aşkla özgürlüğü karıştırdığınız için, onunla aranızda her şey sorun oluyor. Fedakar olmayı deneyin..
SAĞLIK: Fazla yorulmamaya ve düzenli yaşamaya ihtiyacınız var. Bugün erken uyumaya özen gösterin.

OĞLAK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

İŞ:Kazançlar konusunda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çevrenizin sesine kulak verin.Karlı çıkacaksınız.
AŞK: Süregelen ilişkinizde yakaladığınız uyumu bozmamaya çalışmalısınız. Bugün güzel bir gün unutmayın.
SAĞLIK: Çevrenizin sinirlerinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Bugün yalnız kalmaya ihtiyacınız var.

KOVA BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

İŞ: İş yaşantınızda yapacağınız yenilikler konusunda çevrenizden destek alıyorsunuz. Oldukça başarılısınız.
AŞK: Sizin önem verdiğiniz konularda o, oldukça habersiz ve sizi anlayamamaktan şikayetçi.
SAĞLIK: Önemsiz gibi görünen baş dönmeleriniz, daha sonra problem olabilir. Bir doktora görünmelisiniz.

BALIK BURCU 17 Şubat 2017 Cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

İŞ: Yeni atılımlar için uygun bir dönemdesiniz. Konuları derinlemesine incelemelisiniz. Başarı sizin.
AŞK: İlişkinizde yaşadığınız problemleri biraz da siz yaratıyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olmayabilir.
SAĞLIK: Çevre ilişkilerinizi önemsemelisiniz. Çoğu kez yalnızlık duygusuna kapılıyor, ve üzülüyorsunuz.
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