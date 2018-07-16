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16 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

16 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:36
16 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İşlerinizle ilgili konularda titiz çalışmalara yönelebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Ortaklık ile ilgili konuların gündeminize gelmesi mümkün olur. Yapacağınız görüşmelerde benmerkezci bir tutum sergilemeniz olasıdır. Bugün rekabet gerektiren konulara açık olursunuz. Dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yaptığınız işlerle ilgili bağlantılı uluslararası konuların gündeminizi oluşturması mümkün. Uğraştığınız işlerinize farklı bakış açıları getirmeniz olasıdır. İşlerinizi kolay bir şekilde bitirirsiniz. Önsezilerinizin kuvvetli olduğu bir gün olur. Geleceğinize dair düşündüğünüz konularda finansal detaylara yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda zihinsel faaliyetleriniz artabilir, iletişim konularında yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde esnek olmanız iş akışınızı hızlandırır. Hedefleriniz konusunda daha net ve planlı hareket edersiniz. Ulaşmak istediğiniz başarı için emek sarf etmeniz mümkün. Yoğun ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızda geleceğinizle ilgili planlamalar yapmak, ideallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bugün sosyal konular daha fazla ilgi alanınıza girer. Gün içinde duygularınızı paylaşmak isteyebilir, arkadaşlarınızla beraber olmak için keyifli organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Yapmış olduğunuz programlarda aksamalar ya da iptaller olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda hırs yapabilir, daha çok çalışmak ve kazanmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızda krizler yaşanması mümkün. Özel hayatınızla ilgili eskiye dair konular ortaya çıkabilir. Kendi iç dünyanıza yönelirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün zihinsel olarak motivasyonunuz yüksek olur. Yaptığınız işlerinizi dikkatli ve titizlikle takip edersiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda mantıklı kararlar alırsınız. İletişiminizin akıcı olması birçok işinizi hemen halletmenizi sağlayabilir. Çevrenizle kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir, size kazanç kapıları açılabilir. Fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Finansal konularınızın ön plana çıkabileceği bir gün olur. Yatırım yapmak isteyebilir veya mevcut yatırımlarınız için detaylı araştırmalar içine girebilirsiniz. Ortak değerler ile ilgili görüşmeleriniz olabilir. Eşiniz ya da ailenizden destek görmeniz mümkün. Kişisel bakımınıza özen gösterebilirsiniz. Kendinizi şımartmak için güzel bir gün.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün uğraştığınız işlerle ilgili olumlu geri bildirimler alabilirsiniz. İletişiminizin yoğun olacağı bir gün olur. Gelen haberlerle birlikte hareketli zamanlar yaşarsınız. Bir anda birçok yerde olmanız gerekebilir. Planlamanızı iyi yapmanızda yarar var. Yakın çevrenizdeki konular gündeminizi oluşturur. Destek vermeniz olasıdır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün işlerinizle ilgili detaylı işlemler yapabilir, sunum ya da projelerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde dikkatinizden kaçan konulara yoğunlaşmanız mümkün. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşamanız olasıdır. Ailevi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Geçmişe ait olaylar tekrar gündeminize gelmesi mümkün.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeteneklerinizi kullanmak ve yaratıcı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi daha rahat ifade etmeniz mümkün. Hobilerinizle ilgilenmek için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler gündeminizi meşgul eder. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapmanız keyfinizi arttırır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızın artacağı bir gün. Sorumlu olduğunuz işlerinizde titizlikle çalışmanız mümkün. Hizmet verdiğiniz konularda dikkatli ve detaylı araştırmalar yapıp, sunmak sizin motivasyonunuzu yükseltecektir. Beklediğiniz haberlerle ilgili sabırsız bir tutum içinde olabilirsiniz. Olayları akışına bırakmakta ve sakin olmakta yarar var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sorumlu olduğunuz işlerinizle ile ilgili detaylarla uğraşmanız gerekebilir. Bu konuda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sabırsız bir ruh hali içine girmeniz mümkün. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşamanız olasıdır. Eşinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Tedbirli davranmakta fayda var. İkili ilişkilerinizde dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz.

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