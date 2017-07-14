14 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftanın son iş günü iş hayatınızda önemli konuşmalar görüşmeler ve kalıcı iş birlikleri içinde olabilir. Bugün özel yaşamınızda da sevindirici gelişmeler yaşayabilir beklediğiniz bir haberi alarak yeni başlangıçlar için hazırlık sürecine girebilirsiniz. Bugünlerde yediklerinize dikkat etmelisiniz.Bugünlerde işinize daha bir dört elle sarılmalısınız. Yaptığınız işler takdir topluyor ve sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz. Özel hayatınızda yaşadığınız talihsizlikleri unutturacak gelişmeler sizi beklemekte. İyi günler kapıda. Sağlığınızı asla ihmal etmemelisiniz, bol su içmeyi ihmal etmeyin.Gerek iş gerekse özel yaşamınızda gizliliğe önem vermelisiniz. Bilinmesini istemediğiniz bazı konular beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir ve ilişkileriniz bozulabilir. Özel hayatınızdaki gerginliklerin sona ermesini istiyorsanız, partnerinizin bazı konuları bir daha açmamak üzere kapatması gerektiğinin farkına varmasını sağlamalısınız.Bugün işinizle ilgili alacağınız yeni bir teklif hayatınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Alacağınız karar tüm ailenizi etkileyecek, iyi düşünmelisiniz. Özel yaşamınızda sevginizi doyasıya paylaşarak birlikteliğinizi kuvvetlendireceksiniz.Bugün rutin iş temposunun sıkıcılığından kendinizi kurtarırsanız günün kalanı sizin için heyecan verici olabilir. Başkaları için yaşamayı bir tarafa bırakıp özgür iradenizi ortaya koyabilmiş olmanız partnerinizle ilişkinize farklı bir boyut kazandırıp beraberliğinizi her iki taraf içinde çok daha iyi bir hale getirecek.Bugünlerde tüm dikkatinizi işinize verdiniz ve şimdi bugün önemli bir anlaşmanın altına imza atabilir yeni bir sürecin başlangıcının startını verebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizle tartıştığınız bir konuda haklılığınız ortaya çıkacak ve sorununuz tamamen çözüme kavuşacak. Aşkta huzur sizinle birlikte.Bugün hayat size önemli dersler sunacak. Hiç bir şeyin sizin mutluğunuzdan daha değerli olmadığını anlayacaksınız. Kendinize değer vermenin başkalarının değil kendinizin doğruları ile ilerlemenin mükafatını almaya başlıyorsunuz. Duygularınız netleşecek ve bencilce yaklaşımlardan uzaklaşacaksınız.Bugün iş yaşamınızda kendi belirlediğiniz doğrultuda girişimler yapmayı denemelisiniz. Bunu yaparsanız olumlu sonuçlar alacak gelirlerinizde önemli bir artış sağlayabileceksiniz. Gün içinde çalışma temposunun getirdiği yorgunluktan dolayı böbrekler ve bağırsaklarınızla ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir.İşinizle ilgili konularda bazı deyimleri kulağınıza küpe yapmalısınız. Anlık hevesler ve yükselme hırsı yanlışlara, yanlışlarsa alışkanlıklara dönüşür ve en güvendiğiniz bildikleri ile karşınızda yer alır. Bunları unutmadan kendinizle yüzleşmeli ve bir an Önce kendinize yaşamınıza çeki düzen vermelisiniz.Bugün sizin gününüz. Kendinizi arınmış ve huzurlu hissedeceksiniz. Enerjileriniz yaşam sevincinizin artacağına işaret ediyor. Şimdi dikkatinizi işinize vermeli ve bu olumlu enerjilerin yansımalarını başarılı çalışmalar yaparak değerlendirmelisiniz. Ayrıca ailenizle çok keyifli ve değerli paylaşımlarda bulunmanın tadını çıkaracaksınız.Bugün dikkatli ve itinalı olmanız gereken bir gündesiniz. İşinizle ilgili var olan şartları muhafaza etmeye çalışarak hareket etmeli cazip tekliflerin detaylarının da olduğunun bilincinde olmalısınız.Özel hayatınızda ise sizden beklenen cevabın zamanı geldi. Karar vermekte gecikmemeli cevap bekleyen o özel insanı daha fazla bekletmemelisiniz.Bugün enerjiniz çok yüksek. Tıkanıp kaldığınız konularda çözümler üreteceğiniz ve bitkin ruh halinizden çıkarak enerjinizle herkesin üzerinde olumlu etkiler bırakacağınız bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar için tam zamanı. Duvarlarınızı kaldırırın ve çevrenize bakın.