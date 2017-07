13 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Siz etrafınızda sevilen birisiniz. Bugünlerde özellikle cömertliğiniz, çalışma arkadaşlarınız veya meslektaşlarınız arasında imajınızı güçlendiriyor. Paylaştıklarınız maddi ve manevi açıdan size fazlasıyla geri dönüş sağlayacak. Geleceği olan iş ortaklıkları ve dostluklar söz konusu. Aşk hayatınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Her şeye evet demek size çok şey kaybettirdi.Bugün dikkatiniz biraz dağınık ama önemli bir gündesiniz. Farklı değerlendirmelere açık olmalı ve kendi görüşünüzün duyulur olmasını sağlamalısınız. Fakat dinginliğinizi korumanız ve duygularınıza hâkim olmanız gerek. Diğerlerinin sizi örnek almasını sağlayacak değişimler yapmalısınız. Kontrollü ve özenli olmanın yararını göreceğiniz günlerdesiniz.Bugün eviniz sizden ilgi bekliyor. Evinizle alakalı değişiklikler ya da düzenlemeler hem size hem de partnerinize iyi gelecek. Bazı durumlarda aktif olmanız halinde, iş ve aşk hayatınızda önemli kazançlarınız olabilir. Değer verdiğiniz birisiyle yapacağınız iş ortaklıkları, geleceğinizin daha iyi olmasını sağlayabilir.Aşka küsmeniz çok anlamsız. Hayatınızdan değersiz olanları çıkarıp siz yolunuza bakın. Vereceğiniz kararları tek başına vermeli, kimsenin karışmasına fırsat vermemelisiniz. Kafanızda ki bazı planları paylaşmamanız, kendinizde tutmanızda yarar var. Maddi sorunlar çoktan ortadan kalktı, artık kendinizi rahat bırakabilirsiniz.Eskilerin deyimi ile tebdil-i mekanda hayır vardır. Yani partnerinizi de alıp bir tatil yapmak ikinize de iyi gelecektir. Size her anlamda katkı sağlayacak kimselerle görüşebilir veya seyahatleriniz sırasında hayatınıza yeni şeyler katabilirsiniz. Bu tür planlamaları ertelememeli aksine fırsat yaratmalısınız. Artık cimrilik etmeseniz iyi olur.İşinizdeki başarınıza herkes gıpta ile bakıyor. Yeni ilişkilerle daha da yükseklere çıkabilirsiniz. Meslek hayatınızda size engel olan kimselere geçit vermeyin yeter. Sağlık, aile ya da evinizle ilgili konular önceliğiniz olabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinize sürekli eleştiri ile yaklaşmayıp daha hoşgörülü olmalısınız. Sonu belli olan şeyleri artık kabullenmelisiniz.Bugün sevdikleriniz sizin yolunuzu gözlüyor. Bu derece sevilmek herkese kısmet olmaz, küçük şeyleri sorun etmeyin. Kabiliyetlerinizi göstererek daha çok gelir ya da maddi açıdan kazanç arttırmanızı sağlayacak şeylere vakit ayırmalısınız. Düşüncelerinizi paylaştığınız kimselere söyledikleriniz sonucunda bir ilişki ve ya iş ortaklığınız farklı bir hal alabilir.Aşk hayatınızda herşey yolunda ancak partnerinizi ilgilendiren konularda geç adımlar atmanız ya da çözüm üretememeniz, problemlere neden olabilir. Yaşam standardınızı düşüren kişileri engellemelisiniz. Meslek hayatınızı uzun dönemde çok daha güvenilir duruma getirecek ani değişiklikler görülebilir. Gelirinizde de artışlar kapıda.İşinizde içinize kapanmaya devam ediyorsunuz. Oysa değişik düşünce yapılarını veya değişik kültürleri tanımanızı gerektirecek işlere yoğunlaşmalısınız. Bu durum yaşamınıza daha geniş pencereden bakmanızı, size örnek olabilecek insanlarla tanışmanızı sağlayabilir. Sırt ağrılarınız artabilir, aman dikkat.Bugün alacağınız güzel haberler var. Artık yaşamınızı zorlaştıran, sizi olumsuz düşünmeye sevk eden kişilere set çekmelisiniz. Bu kişiler sizin yaşam enerjinizi azaltıyor. Önemli değişiklikler yaparak yolunuzda ilerlemelisiniz. Bunu başardığınız an farkı göreceksiniz.Bugünlerde yeni yerler sizi bekliyor. Taşınacağınız ev ya da işiniz sizin uğurunuz olacak. Bir süre daha parasal açıdan tedbirli olmaya devam etmelisiniz. Sıkıntılı günlerin bitmesine az kaldı. Aşk durumunuz bugün duygusal açıdan tatmin edici. Sürprizlere hazır olun.Yaşadığınız bazı olaylar sizi bir hayli sarstı. Bir süre kenara çekilip düşünmenizde fayda var. Karşınızdakine de söz hakkı bırakmanız gerek. İşinizdeki mutsuzluğunuz sizi olumsuz etkiliyor ve aslında hepsi biraraya geldi. Şimdi biraz nefes almaya ihtiyacınız var. Aileniz yanınızda, parayı düşünmeyin.