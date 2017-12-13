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13 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

13 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

13 Aralık 2017 Çarşamba 09:39
13 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU

Uzun süredir üzerinide devam eden karar bulutlar bu aralar alacağınız sürpriz haberle dağılacak. İş hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları çevrenizdeki insanlara göstermeniz keyfinizi kaçırabilir. Maddi konularda eliniz gelecek yardımla rahatlayacak. 

BOĞA BURCU 

İş hayatınızla gündelik hayatınız bu aralar iç içe geçmiş durumda. Artık bu duruma bir son verme vakti geldi. Böyle devam etmeniz hayatınızı bir kaosa sürükleyecek. Özel hayatınızda beklenmedik gelişmeler sizi bulacak. Maddi konularda dikkatli olun, dikkatsiz bir harcama sizi zora sokabilir. 

İKİZLER BURCU 

Hayatınızda devam eden sıradanlık sizin bu aralar canınızı sıkıyor. Seyahate çıkmak ve arkadaşlarınızla yapacağınız küçük kaçamaklar size iyi gelecektir. Bu aralara ailenizden gelecek bir haberle hayatınızda bir takım değişiklikler yaşanabilir. Özel hayatınızda ise partnerinizle sorunların üstesinden birlikte gelmelisiniz.

YENGEÇ BURCU 

Partnerinizin davranışlarınızdan dolayı size karşı tutumu ilişkinizi daha da geriyor. Akıllıca düşünmeli, ilişkinizden ayrıntıları ortadan kaldırmalı ve atacağınız adımla her şeyi yoluna koymalısınız. 

ASLAN BURCU 

Sevdiğiniz insanla yapacağınız sürpriz bir seyahat ilişkinizi heyecanlandırabilir. Bu tatil programı, sosyalliğinizi yeniden hatırlatacak ve ilişkinize katkı sağlayacak.

BAŞAK BURCU 

Yakın çevrenize karşı derin ve tutkulu hareket edebilirsiniz. Aile hayatınızda parasal konularda sürpriz gelişmelere açık bir gün olacak. Para konularında her zamankinden daha esnek olacaksınız.

TERAZİ BURCU

İş alanınızdan alacağınız güzel haberler para konusunda keyfinizi yerine getirecek. Ayrıca yakın çevrenizle ve sevdiğiniz insanla beraber farklı planlar yapabilirsiniz. Ortaklaşa işleriniz varsa sürprizlere açık olun.

AKREP BURCU 

Maddi konularda değişik işlerden güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Para kazancınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir, buna hazırlıklı olun.

YAY BURCU 

Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmelere ve sürprizlere açık olun. Siz kalbinizi yeniliklere açtığınızda kalbinizi sıkan ve daraltan konular geride kalacak, buna emin olun.

OĞLAK BURCU 

Arkadaşlarınıza ve sosyal çevrenize karşı yoğun isteklerle hareket edeceksiniz. Aile hayatınızda ne kadar esnek ve yenilikçi olursanız, özel hayatınız da o kadar rahat olacak.

KOVA BURCU 

Bu aralar gözler sizin üzerinizde ve siz de kendi değerinizin farkındasınız. Gördüğünüz bu ilginin, iş ve özel hayatınıza pozitif etkileri var. Sürpriz eğlencelere ve olaylara sosyal ortamlarda açık olun.

BALIK BURCU 

İş ve kariyer hayatınızda sürprizlere açık olun. Beklenmedik para bağlantıları devrede olabilir ve önemli kazanç kapıları sizin için açılabilir.

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