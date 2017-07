12 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok. İş yerinde her şey yoluna giriyor. Ancak evde işler biraz karışık. Bugün aile içinde iletişim problemleri gündeme gelebilir ve bazı konular yorum yapmanızı gerektirebilir. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkabilir. Sakinliğinizi korumalısınız. Sırt ve boyun ağrılarınız yine gündeme geldi, bahara aldanmayın.Bugün sinirlerinize hakim olmalısınız. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat bugün, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz. Canınızın sıkılmasını istemiyorsanız temkinli hareket etmeli ve her şeye evet demekten vazgeçmelisiniz. İşinize olan saygınız ve bağlılığınız, arkadaşlarınız ve yöneticileriniz arasında sizi kararlı, itibarlı yapıyor. Ancak artık işin maddi yönünü de düşünme zamanı geldi.Her şey üst üste ve özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden korkuyorsunuz. Bugün, bilinçaltınız sizi yoğunlaştırabilir ve derin düşüncelerin altından kalkmanız zorlaşabilir. Yakın dostlarınızdan yardım almalı ve olayların esnek yönünü düşünmelisiniz. Aşk kapıyı her an çalabilir. Kapının önüne yığdıklarınızı kaldırın artık. Bu arada bahar geldi, sağlığınıza dikkat.Bugün duygularınız saklamak istemiyorsunuz. Hatta duygusal derinliğinizi karşı tarafa yansıtmak isteyeceksiniz. Ama dikkat, kıskançlıklar söz konusu olduğu zaman agresif ve kaprisli oluyorsunuz. Bu partnerinle aranıza kara kedi sokabilir. İş hayatınızda ise olumlu sürprizler yaşayacaksınız. Yeni tekliflere hazırlıklı olun Ama bu aralar parasal konularda biraz elinizi sıkmanız gerekecek.Çevrenizdekilerin ruh halinden çabuk etkileniyorsunuz. Özellikle bu sıralarda partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İş hayatınızdaki hava olumlu esmeye devam ediyor. Ancak ödeme düzeni hala önemini koruyor.Yaratıcılığınız ile insanları etkilemeye devam ediyorsunuz. Siz farkında olmasanız da herkes size gıpta ederek bakıyor. Kendinize güvenmeyi öğrenin artık. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Maddi olarak işler yoluna girmeye başladı. Beklediğiniz paralar kısa zamanda gelecek.İş hayatınızdaki güvensizliğiniz sürüyor. Artık finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Bugün, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz.Bugün iş de para da gündem dışında kaldı. Aileniz bu günün asıl aktörü. Onların sorunları karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Aşkta gerçekçi olma zamanınız gelmiş görünüyor.Bugün sizin için özel bir gün. Çekim gücünüzün yüksek olduğu bir gün ve duygusal anlamda kendinizi enerjik ve olumlu hissediyorsunuz. Partnerinizle aranızda güçlü bağlar oluşmakta ve bugün ona karşı derin duygular içinde olacaksınız. Maddi konularda kazançlarınızı artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapıyorsunuz ve istikrarınızı devam ettirirseniz istediğiniz sonuca yakın zamanda ulaşacaksınız.Ne istediğinizi biliyorsunuz ve bugün için planlarınız vardı. Ancak sizin istediğiniz şartlar her zaman aynı olmayabilir, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle partnerinizle tartışmaya girmekten kaçının. İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. İşinizde her şey yolunda, bugün yine karlı bir gününüzdesiniz. Önünüze gelen fırsatları değerlendirin.Çevrenizdekilerin ruh halinden çabuk etkileniyorsunuz. Özellikle bu sıralarda partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İş hayatınızdaki hava olumlu esmeye devam ediyor. Ancak ödeme düzeni hala önemini koruyor.Bugün maddi konularda önemli gelişmeler olabilir. İşinizle ilgili hareketlilik var. Aceleci davranmayın, gelişmeleri bekleyin. Aşk hayatınızda gizemli davranmayı yeğleyebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü çevrenizdekiler bu tutumunuzdan sıkılmaya başladı. Sağlığınız aşırı yorgunluklara tepki veriyor. Yoğun tempoya ve strese bir son vermeniz gerekiyor.