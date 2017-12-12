12 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız değişimlerden etrafınızdakilerde etkilenebilir. Duygusal konulara yoğunlaşabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organizasyon yapabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. İşlerinizde alternatif planlar gündeme gelebilir. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Çalışma ortamınızdaki işleri toplamanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Eğitsel konularda gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla buluşup düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Evinizi güzelleştirmek için harcama yapabilirsiniz. Teknik işleri halletmek için zaman yaratabilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için efor sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı artıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde işten gelen paralarınızı değerlendirebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İşlerinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Alternatif planlarınızda değişiklikler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilerle ticari gelişmeler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bugün yeteneklerinizle ilgili konulara daha fazla eğilebilirsiniz. Parasal durumunuzla ilgili yeni adımlar atmak için uygun bir gündesiniz. İşlerinize başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Ticari sözleşmeler gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili daha çok paylaşım içinde olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlara yönlenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bugün geleceğiniz ile ilgili kişisel planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almak için acele edebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda fırsatlar çıkabilir. Ticari işlerinizde değişiklik yapmanız gerekebilir. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU

Bugün yaşanan olayları başkalarıyla da paylaşmak isteyebilirsiniz. Ticari konulardaki gelişmeleri göz ardı etmeyin. İşlerinizi kontrolden geçirmeye çalışın. Bazı konular zihninizi bulandırabilir. İşlerinizde vereceğiniz mücadeleyi başarmak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda yabancılardan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.

YAY BURCU

Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla program yapmak size iyi gelebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Eğitimle ilgili işlerinizde fırsatlar söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi zor duruma sokabilir. Gündeminiz çok yoğun olabilir. Etki altında kalacağınız durumlar olabilir. Bazı konularda hızlı karar alabilirsiniz. Düşüncelerinizde abartılar olabilir.

KOVA BURCU

Bugün geleceğinizle ilgili konularda çok hızlı karar alma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Farkındalığınızın artacağı durumlar gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat edin.

BALIK BURCU

Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda gelişmeler olabilir. Parasal konularda hızlı karar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki işlerle ilgili eğitim alabilirsiniz. Finansal konularda sözleşme ve anlaşmalara dikkat etmelisiniz. Gözden kaçan unsurlar olabilir, dikkatli davranın.