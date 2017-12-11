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11 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

11 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

11 Aralık 2017 Pazartesi 09:47
11 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU

Eşinizle ilgili konularda sorumluluk alabilirsiniz. Ortaklı konularda dalgalanmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha istekli yaklaşabilirsiniz. Ortaklı işler gündeme gelebilir. Eşinizden bu konuda destek alabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız konuları dönüştürebilirsiniz. Gün içinde eşinizle ilgili konularda dengede kalmaya çalışmalısınız.

BOĞA BURCU

Bugün çalışma hayatınızdaki konularda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İşlerinizi geliştirmek için alternatif planlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek yönünde adımlar atabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken durumlarla olabilir.

İKİZLER BURCU

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarınızın gelecekleri ile ilgili kararlar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizi dengede tutmaya çalışmak sizi yorabilir.

YENGEÇ BURCU

Ailenizle ilgili konularda gelişen durumlara ayak uydurmanız gerekebilir. Geçmişte kalan konular gün içinde karşınıza çıkabilir. Kardeşlerinizden yardım alabilirsiniz. Toprak veya emlak konularında yeni planlar yapabilirsiniz. Parasal konularda destek görebilirsiniz. İş hayatınızda başarılı olmak için verdiğiniz mücadelelerin meyvesini toplayabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda gelecek yönünde kararlar alabilirsiniz. İşlerinizi yürütebilmek için mücadele içinde olabilirsiniz. Eğitsel konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili işlerinizde yardım alabilirsiniz. Bazı konularda alternatif planlar yapmanız gerekebilir

BAŞAK BURCU

Bugün gelecek yönünde beklentilerinizde değişiklikler olabilir. Başarılı olmak istediğiniz konularda en iyisini yapmak için çalışabilirsiniz. Gün içinde güçlü iletişiminiz sayesinde işlerinizi halledebilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kardeşlerinizden yardım alabilirsiniz. Yeteneklerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

TERAZİ BURCU

Bugün hassas olduğunuz konularda daha fazla mücadele içinde olabilirsiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba sarf edebilirsiniz. İletişimde olduğunu kişilerden yardım alabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz işlerinizde yüksek konsantrasyon içinde olacaksınız.

AKREP BURCU

Bugün bilemediğiniz olaylar nedeniyle değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Mücadele etmeniz gereken konular için beklemek durumunda kalabilirsiniz. Ticari konularda destek alabilirsiniz. Gençlerle ilgili konulara zaman harcayabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı konuları düzeltmek için çaba sarf edebilirsiniz.

YAY BURCU

Bugün toparlamak durumunda kaldığınız işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz için mücadele edeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda değişiklikler olabilir. Sosyal konularda farkındalığınız artabilir. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

OĞLAK BURCU

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizde başarılı olmak için çaba sarf edeceksiniz. Göz önünde olmak için mücadele edebilirsiniz. En iyisini yapmak için enerjinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Ticari konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Sözleşmelere önem vermelisiniz. Üstlerinizden destek görmek için daha sabırlı olmanız gerekebilir.

KOVA BURCU

Bugün geliştirmek istediğiniz işlerinizle uğraşabilirsiniz. Teknik konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizden gelen kısmetler olabilir. Yabancılarla ilgili konularda daha hırslı olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bugün iletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konularda daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Gelecek yönünde beklentilerinizde değişimler meydana gelebilir. Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artabilir.

Anahtar Kelimeler:
11 AralıkBurçlar
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