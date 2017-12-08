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Prof. Dr. Karatay: Erkeklerin Ömrü...

Prof. Dr. Karatay: Erkeklerin Ömrü...

08 Aralık 2017 Cuma 21:21
Prof. Dr. Karatay: Erkeklerin Ömrü...
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İÇ Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Erkeklerde X ve Y kromozomu var. Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. O sebeple erkeklerin ömrü, kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur" dedi

Prof.Dr.Canan Karatay, Eskişehir'de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Çınaraltı Sohbetleri adı altında düzenlenen 'Kendine İyi Bak' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferansı Vali Yardımcısı Akın Ağca, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hasan Davulcu ile çok sayıda üniversite öğrencisi takip etti.
 
YAĞLARIN FAYDALARINI ANLATTI
Prof.Dr.Canan Karatay, konuşmasında yağların kalp krizine neden olmadığını savunarak şunları söyledi:
"Ben iç hastalıkları ve kalp hastalıkları uzmanı olarak tıbbın her kademesinde meşakkatle çalışmış, 50 yıllık bir hekimim. Hastalanmamak ve kendine iyi bakmak her şeyden kolay ve basit. 1980 yılından sonra yağlarda çok büyük bir algı yaratıldığı için bütün dünyada sanki kalp krizini yağlar yapıyormuş algısı herkesin beynine yerleşmiş ve bunu çıkartmak mümkün değil. Ama siz gençler, bunu bu şekilde düşünürseniz, yağların ne kadar faydalı olduğunu, hangi yağların zarar verdiğini hakikaten seçici olursanız, inan ki fizik ve ruh sağlığınızı elde edersiniz. Ona göre kendinize iyi bakarsınız. Vücudumuz protein ve yağlardan meydana gelmiştir. Proteinler birçok aminoasitlerin birleşmesinden meydana gelir. Yağlar da 30 türlü yağ asidinin birleşmesinden meydana gelir. Vücudumuzun hücrelerinin yüzde 60'ı su, yüzde 20'si protein, yüzde 19'u da yağ. Çok küçük kısmı da karbonhidrat. Doğal olan yağlar, vücudumuza şarttır. Yağsız hayat mümkün değildir. Az yağlı diyetler de hastalık nedenidir. Vücudumuz her türlü yağın ihtiyacına göre, gereksinimine göre üretebilmektedir, üretir. Öyle programlanmışız. Ama 2 türlü yağı üretemiyoruz. Onu hayvanlar üretiyor, bitkiler üretiyor. Bunlar omega 3 ve omega 6 dediğimiz temel yağlar, esansiyel yağlar diyoruz. Çünkü neden esansiyel diyoruz, bunların vücudumuza girmesi şart. Doymuş katı yağlar, yani hayvansal yağlar hayvanlarda da vardır, bitkilerde de vardır. Doğal hayvansal yağlar ve doğal virjin yağlar koyun, kuzu yağları tokluk hissi verir. Sağlıklı bozulmadığı için acıktırmaz. Bildiğimiz köy tereyağı. Doğal, bozulmamış zeytinyağı uzun süre enerji sağlar, dinçlik verir, beynimizi açar, ruh sağlığı sağlar, karaciğer yağlanmasını önler."
'ERKEK MİLETİNE SÖYLÜYORUM'
Erkeklerde X ve Y kromozomunun olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Hepsinin başında da telomerler var. Fakat Y kromozomuna baktığınızda bir bacağı eksik. Yani bir bacağı kökten itibaren telomeri eksik. O sebeple erkeklerin ömrü kendilerine iyi bakmazlarsa kadınlardan daha kısa olur. Onun için kendinize iyi bakacaksınız. Erkek milletine söylüyorum. Sizin bir telomeriniz zaten baştan eksik, doğuştan eksik" dedi.
Prof.Dr.Karatay, şekerden uzak durulması gerektiğini de söyleyerek, "Şeker en tatlı zehirdir. Şeker, ekmek, şekerli-şekersiz gazlı içecekler, şimdi şekersiz gazlı içeceklerin propagandasını yapıyorlar, 'şeker yok' diye, bakın onlar çok daha tehlikeli" diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.12.2017 22:26
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