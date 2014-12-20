Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Zonguldak'ta Madencilerin Yer Altındaki Eylemi Sona Erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle iki gün önce başlattığı ocaktan çıkmama eylemi sona erdi.

Zonguldak'ta Madencilerin Yer Altındaki Eylemi Sona Erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle iki gün önce başlattığı ocaktan çıkmama eylemi sona erdi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:38
Zonguldak'ta Madencilerin Yer Altındaki Eylemi Sona Erdi
banner238

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle iki gün önce başlattığı ocaktan çıkmama eylemi sona erdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta maden ocağından 470 kişinin çıktığını, yaklaşık 30 kişinin de gece boyunca eylemi sürdürdüğünü söyledi.

"İki gündür 500 maden işçisi yer altında eylem yapıyor, işverenin işletmeyi kapatma kararı almasının ardından eylem sonlandırıldı" diyen Mutlu, "Yaklaşık 30 arkadaşımız da sabaha karşı maden ocağından çıkarak eyleme son verdi. Sabah saatlerinde işveren tarafından 70 kişinin daha iş akitlerinin feshedildiği açıklandı. Çok üzüntülü bir süreç yaşıyoruz. İşçilerimiz şu an evlerinde. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madenciler, 18 Aralık Perşembe günü 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle üretime ara vererek ocaktan çıkmama eylemi başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Zonguldakın Ereğli Ilçesindeki özel Kömür Işletmesinde çalışan Madencilerin60 Arkadaşlarının Iş Akitlerinin Feshedildiği Gerekçesiyle Iki Gün önce Başlattığı Ocaktan çıkmama Eylemi Sona Erdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim