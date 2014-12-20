Zonguldak'ta Madencilerin Yer Altındaki Eylemi Sona Erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madencilerin, 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle iki gün önce başlattığı ocaktan çıkmama eylemi sona erdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta maden ocağından 470 kişinin çıktığını, yaklaşık 30 kişinin de gece boyunca eylemi sürdürdüğünü söyledi.

"İki gündür 500 maden işçisi yer altında eylem yapıyor, işverenin işletmeyi kapatma kararı almasının ardından eylem sonlandırıldı" diyen Mutlu, "Yaklaşık 30 arkadaşımız da sabaha karşı maden ocağından çıkarak eyleme son verdi. Sabah saatlerinde işveren tarafından 70 kişinin daha iş akitlerinin feshedildiği açıklandı. Çok üzüntülü bir süreç yaşıyoruz. İşçilerimiz şu an evlerinde. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki özel kömür işletmesinde çalışan madenciler, 18 Aralık Perşembe günü 60 arkadaşlarının iş akitlerinin feshedildiği gerekçesiyle üretime ara vererek ocaktan çıkmama eylemi başlatmıştı.