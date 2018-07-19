Zeytinburnu'nda büyük yangın

Zeytinburnu’nda Veliefendi Hipodromu yanında, eskiden tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Veliefendi Hipodromu yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli ve Fatih'ten 15 araçla gelen 60 itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İtfaiye'nin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.