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Zeki Müren'in Vefatının 22'nci Yılı

SANATÇI, BURSA'DAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

Zeki Müren'in Vefatının 22'nci Yılı

SANATÇI, BURSA'DAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
Zeki Müren'in Vefatının 22'nci Yılı

SANATÇI, BURSA'DAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden olan besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, vefatının 22'nci yılında Bursa'daki kabri başında anıldı. 

Müren'in Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, sanatçının yakınları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın bazı yöneticileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile hayranları katıldı.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı adına çelenklerin konulduğu Müren'in kabri başında, dualar okundu. 

Zeki Müren'in yeğeni İlknur Güner, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Müren'in Türk halkının hislerine, aşklarına, üzüntülerine, duygularına dokunan bir sanatçı olduğunu söyledi. 
Güner, her yıl törenler sırasında duygu yüklü olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zeki Müren'in bizim ailemizden çıkması bizim için bir şans. Zeki Müren'in vefat ettiği gün doğan çocuklar şu anda askerden geldi. O çocuklar üniversite mezunu. Temennim, gücü yerinde olan herkesin çağdaş gençlik yetiştirmek ve vatan savunmasında cansiparane görev yapan Mehmetçiklerimize faydalı olmak için imkanları varsa gelirlerinin bir kısmını bu iki vakfa bağışlamaları. Biz Zeki Müren ailesi olarak onunla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sanat müziğini sevdiren, Anadolu'nun her köşesine yayan ve bunun karşılığında da Türk insanından beklediği ilgiyi, sevgiyi, saygıyı gören Zeki Müren'i bir kez daha rahmetle anıyoruz."

TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan ise Zeki Müren'i vefatının 22. yılında rahmetle ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Çalışkan, Müren'in tüm mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını anımsatarak, "Bugüne kadar Vakfın Zeki Müren Burs Fonu'ndan şimdiye kadar 3 bin 31 öğrencimiz faydalanmıştır. Bu yıl ise 231 öğrenciye aynı fondan burs vereceğiz. Zeki Müren gibi gönlü yüce hayırsever bağışçılarımızın desteği sürdükçe TEV, daha nice gençlere umut olacak." diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:55
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