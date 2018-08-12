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Yürek burkan kaza! Yola saçıldı

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yapan otomobilden yola saçılan davetiye kurtarma çalışmasına katılan herkesin yüreğini dağladı. Kazada ölen kadının akşam yapılan düğün ile dünya evine girdiği belirlendi.

Yürek burkan kaza! Yola saçıldı

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yapan otomobilden yola saçılan davetiye kurtarma çalışmasına katılan herkesin yüreğini dağladı. Kazada ölen kadının akşam yapılan düğün ile dünya evine girdiği belirlendi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:36
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yapan otomobilden yola saçılan davetiye kurtarma çalışmasına katılan herkesin yüreğini dağladı. Kazada ölen kadının akşam yapılan düğün ile dünya evine girdiği belirlendi.

Kaza sabahın erken saatlerinde Aydın-İzmir otobanı Germencik Kızılcapınar viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Geçen hafta İstanbul'da kına yakıp düğünlerine başlayan Özlem Demir Yalın ve Ferhat Yalın çifti bu hafta da Aydın'ın Söke  ilçesinde düğün yaptı. 

Dün akşam Söke-Kuşadası yolu üzerindeki bir mekanda güzel bir düğün yaparak dünya evine giren Özlem-Ferhat yalın çifti sabah saatlerinde otobanda damadın kullandığı otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada yola savrulan davetiyeler herkesin yüreğini dağladı.

Edinilen bilgiye göre; dün gece evlenen Ferhat Yalın yönetimindeki 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde güvenlik şeridinde park halinde olan 09 NZ 130 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Sürücü Ferhat Yalın, Serhat Yalın ve Sinan Koç ağır yaralanırken, gelin Özlem Yalın ise hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan her 3 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı olay duyan herkesi üzdü. 

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