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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

Edirne'de yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin 14 Ağustos Salı günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

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