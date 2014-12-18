Yumurta Üzerine 'Yumurtlama Tarihi' Yazılacak

Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği’ne yeni düzenleme geliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yeniden hazırlanan Yumurta Tebliği, yumurtanın üretimi, satışı, muhafazası ve standartlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Resmi gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen tebliğ, A ve B sınıfı yumurtalar için yeni kurallar getirecek.





Tebliğde tanımlanan A sınıfı yumurta doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan yumurtayı, B sınıfı yumurta sadece gıda sanayinde kullanılmasına izin verilen yumurtayı ifade edecek. Her yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi, işletme ve kümes numarası yazılması zorunlu olacak.



Yumurtlama tarihi 21 günü geçen yumurtalar rafl ardan toplanacak. Yumurtlama tarihi gün, ay, yıl olarak en az 2 milimetre yüksekliğinde yazılacak. Böylece tüketici A sınıfı yumurtalar için 28 gün olan tüketim süresini dikkate alarak, ambalajını atmış olsa dahi buzdolabındaki yumurtanın son tüketim tarihini hesaplayabilecek.



Mevcut uygulamada sadece ambalajın üzerine son tüketim tarihi yazılması zorunlu iken yeni düzenleme kapsamında farklı tarihlerde yumurtlanan yumurtaların aynı ambalajda yer alması halinde, üretici en eski tarihli yumurtayı esas alarak son tüketim tarihini ambalajın üzerine yazacak.



B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde ise büyük harfl erle “Gıda Sanayi İçindir” yazısı yer alacak. Yeni düzenleme ile yumurtalar için +5 +12 derecede taşıma, depolama ve satış şartı kaldırılacak. Buna göre, yumurtlamadan itibaren 18’inci güne kadar yumurtaların soğutulması zorunlu olmayacak. Ancak yumurta ani sıcaklık değişimlerinden korunarak serin bir ortamda bekletilecek. 18’inci günden itibaren yumurtalar (+8)-(+5) derece arasında muhafaza edilecek.



Tüketiciler için yumurtayı satın aldıktan sonra, buzdolabında muhafaza etmesi için etiket üzerinde uyarı yazısı bulunacak.



Saman içinde yumurta satılamayacak



Tebliğ çerçevesinde yumurta kabuğu temiz, sağlam yapılı, çatlaksız ve kırıksız olacak. Yumurtalar, saman, yaprak gibi malzemeler içinde satılmayacak. Son tüketiciye satılacak yumurta ambalajlı olacak. Yumurtalar yıkanarak, başka bir yöntemle temizlenerek ve yağlama işlemine tabi tutularak piyasaya sunulmayacak. TebliğiResmi Gazete’de yayımlandıktan sonra işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 1 yıl süre verilecek.



'Düzenleme uygulanabilirlikte yetersiz kalacak'



Tebliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve Matlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sektördeki asıl sıkıntının bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Matlı, “Doğal, organik ifadeleri insanları yanıltıyor. Yumurtanın saman içinde satılması zaten yasak, ama uyan yok.Sanıyorum yine uyan olmayacak” dedi.



Son tüketici olarak hangi yumurtanın sağlıklı olduğunu açıklayan kamu spotlarının yayınlanması gerektiğini savunan Matlı, “Köy yumurtasına karşı değiliz ama, köy yumurtası tanımlamasında bir yasak yok. Daha doğrusu var, ama yok. Bu, üretici nezdinde yalnızca bir kısmın denetlenmesi demek. Şehirde oturanın doğalla beslenme şansı yok. O zaman önemli olan güvenli gıdadır. Güvenli gıda da tüketim bilincinin oluşturulmasıyla oluşur” değerlendirmesinde bulundu.



Tebliğdeki düzenlemelerin uygulanabilirlik noktasında yetersiz kalacağını savunan Matlı, “Devlet üzerine düşeni yapıyor ama yumurta birlikleri ve borsaların bu konuda herhangi bir çalışması yok. Sektörün sahibi belli değil. Tebliğdeki düzenlemeler büyük üreticiler için iyi. Ama dün son tüketim tarihini yazdığımız yumurtalara, bugün üretim tarihini yazacağız. Bu nasıl bir fayda sağlayacak? Son tüketim tarihini değiştiren, üretim tarihinde de şaşırtabilir.Yurtdışında yumurtaya 3 aylık damga vuruyorlar. Üretim ile son tüketim tarihini yazmak arasında bir şey değişmiyor. Denetimin artırılması gerekiyor” dedi.



A ve B sınıfı ile yumurta aklanacak



Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Aytav Aydın Tavuk-Et Paz. Tic. ve San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ise yeni tebliğ ile yumurtanın aklanacağını söyledi. Yumurtaya A ve B sınıfl arının getirilmesiyle çatlak ve kirli yumurtanın, taze ve son tüketici için uygun olandan otomatik olarak ayrılacağını belirten Aydın, “Sanayi yumurtasının ayrılma noktası ve soğuk zincir kanalında yapılan değişiklikler doğru karar” dedi.



Aydın, doğrudan yumurtanın üzerine yumurtlama tarihinin yazılması işlemi için üretici firmaların yatırıma gitmesi gerekeceğine dikkati çekerek, bu işlemin makine ile yapılacak olmasının üreticilerin ileri bir tarihi yazma riskini ortadan kaldıracağını söyledi.

Son Güncelleme: 18.12.2014 10:38