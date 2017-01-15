Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ocak 2017 Pazar 08:58

YILDIRIM: "NE DEMEK (KKTC'Yİ) SATMAK, ÇOK AYIP BİR ŞEY. BU EN AZINDAN HAKİKATEN HADDİNİ BİLMEMEKTİR”

YILDIRIM: 'NE DEMEK (KKTC'Yİ) SATMAK, ÇOK AYIP BİR ŞEY. BU EN AZINDAN HAKİKATEN HADDİNİ BİLMEMEKTİR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
“YANİ GİTMEYİNCE SATMIŞ MI OLUYORUZ? BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU? GİTMEMİZİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK."

 Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, "ne demek (KKTC'yi) satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir” dedi.

Yıldırım, dün Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kıbrıs müzakereleriyle ilgili eleştirileri de yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmemeniz eleştirildi. Bugün, Meclise yansıdı. Muhalefet, hükümeti 'Kıbrıs'ı satmakla' suçladı. Cevabınız ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Ne demek satmak, çok ayıp bir şey. Bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs ile ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Madde 1: Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir, kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz.

Madde 2: Eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır.

Madde 3: Toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir."

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: `İKİ TOPLUMLU, İKİ DEVLETLİ BİR YAPININ KURULMASI MÜMKÜNDÜR` TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: `İKİ TOPLUMLU,...
ERDOĞAN: “MİLLETİMİZ EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR” ERDOĞAN: “MİLLETİMİZ EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR”
Akdeniz’de Deprem Akdeniz’de Deprem
ERDOĞAN: TÜRKİYE`NİN OLMADIĞI BİR GARANTÖRLÜĞÜ ASLA BEKLEMEYİN. BİZ İLANİHAYE ORADAYIZ” ERDOĞAN: TÜRKİYE`NİN OLMADIĞI BİR GARANTÖRLÜĞÜ...
Reina'daki Saldırıda Önemli Gelişme Reina'daki Saldırıda Önemli Gelişme
Sevdiği Kızın Babasına Kızan Genç Cinsel Organını Kesti Sevdiği Kızın Babasına Kızan Genç Cinsel Organını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: `İKİ TOPLUMLU,...

Haberi Oku