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23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08

YILDIRIM: “BU YANLIŞTA ISRAR ETMENİN SONU HAYIR OLMAZ”

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili, Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır.

YILDIRIM: 'BU YANLIŞTA ISRAR ETMENİN SONU HAYIR OLMAZ”
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“YANLIŞ BİR KARAR. GEREKLİ UYARILARI BAŞINDAN BERİ DOSTÇA YAPTIK”

“BU YANLIŞTA ISRAR ETMENİN SONU HAYIR OLMAZ”

 TC Başbakanı Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili, "Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık. Ancak görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kırşehir Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumuna ilişkin soru üzerine Yıldırım, "25 Eylül Pazartesi günü Kuzey Irak'ta referandum yapılması söz konusu. Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık ancak görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu topraklarda Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Süryani ve Keldanilerin, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldiğine dikkati çeken Yıldırım, huzuru bozmaya, birtakım kişisel ihtiraslara kimsenin hakkının olmadığını vurguladı.

"HER ŞEY MASADA"

Referandum kararı alındıktan sonra atılacak adımların dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantılarında kapsamlı şekilde ele alındığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hükümet Sözcümüz Bekir Bey de dün gece yarısından sonra bunun ana hatlarını kamuoyuna, vatandaşlarımıza aktardı. Belki o saatlerde takip edemeyenler olabilir. Burada kısaca şunu söylemek isterim, atacağımız adımlar, şüphesiz Irak ile İran ile komşu ülkelerimizle yakın iş birliği içinde gerçekleşecek ve bunun bir diplomatik boyutu olacak, siyasi boyutu olacak, ekonomik boyutu olacak, güvenlik boyutu olacak. Bunlardan hangi adımın, ne zaman atılacağına birazda sahadaki gelişmeyle karar vereceğiz. Dolayısıyla bütün seçenekler görüşüldü, konuşuldu, değerlendirildi. Her şey masanın üzerinde. Uygulama nasıl olacak? Uygulama da bu kararı, referandum sonucunu görelim. Ondan sonra da kamuoyuyla paylaşacağız."

TBMM IRAK TEZKERESİNE İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

TBMM'nin Irak tezkeresine ilişkin olağanüstü toplanacağını belirten Yıldırım, "Yurt dışına asker göndermeyle ilgili bir tezkere var. Bu tezkere görüşülecek ve Mecliste onaylanacak. Bu konuda desteğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Mesele memleket meselesi olunca, mesele milli güvenlik meselesi olunca siyaset bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır. Bugün de bunun aynı şekilde gerçekleşmesi ülkemiz adına önemli bir onur vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.,

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"80 milyon vatandaşımızla 780 bin kilometrekare vatan toprağımızla ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın, insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimiz hem bizim ülkemizde hem de komşu ülkelerde aynı şekilde huzurla, barışla, istikrar içinde yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur. Bizim istemediğimiz şey, birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır. Bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesidir. Tabii ki bunun bir bedeli olacak ama bu bedeli, bu kararı verenler ödeyecektir. Ümit ederim oradaki hiçbir dahli olmayan, günahsız insanlara bedel ödetmeye de hakları yoktur."

"Sınırötesi operasyon da seçenekler arasında mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Gayet tabii güvenlik, ekonomik ve siyasi. Seçenekler hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi. Gelişen şartlar bunu belirleyecek." yanıtını verdi.

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