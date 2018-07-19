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Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı

Fenerbahçe 2018-2019 sezonunda giyeceği formaları resmi internet sitesinden tanıtımını yaptı. Sarı Lacivertli ekibin formalarında ise dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı.

Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı

Fenerbahçe 2018-2019 sezonunda giyeceği formaları resmi internet sitesinden tanıtımını yaptı. Sarı Lacivertli ekibin formalarında ise dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 00:16
Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı

Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı

Fenerbahçe 2018-2019 sezonunda giyeceği formaları resmi internet sitesinden tanıtımını yaptı. Sarı Lacivertli ekibin formalarında ise dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yeni transfer Ferdi Kadıoğlu'nun imza töreninde yeni forma tanıtılmış ama gözlerden kaçan o detay damga vurmuştu.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda giyeceği maç formaları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adidas’ın ürettiği 3 forma da 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe’nin yeni sezondaki ilk forması "efsane çubuklu" diye nitelendirilen forma oldu. Geçen sezona göre çubukları daha geniş ve iki renkli "V" yakaya sahip çubuklu forma taraftarın beğenisine sunuldu.

Forma tanıtımının ardından dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Ferdi Kadıoğlu'nun imza töreninde de yeni sezonda giyelecek çucuklu forma olduğu dikkat çekmişti. Formada ise Türk bayrağının olması akıllarda soru işareti bırakmıştı.


Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a kupayı kaybetmiş ve Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalmıştı. Yönetmeliğe göre lig ve kupa şampiyonluğu olmadan takımlar formalarına Türk bayrağı koyamaz.

Sarı Lacivertli ekibin yeni sezon forma tanıtımında Türk bayrağı koyulmadığı görülürken F4erdi Kadıoğlu'nun imza töreninde neden formanın o şekilde olduğu akıllarda soru işareti bıraktı.

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