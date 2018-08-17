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Yeni ekonomik tedbirler devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, reel sektörün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alacakları açıklamasını yaptı.

Yeni ekonomik tedbirler devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, reel sektörün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alacakları açıklamasını yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:35
Yeni ekonomik tedbirler devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, reel sektörün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alacakları açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığı politikaları sürdürüyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz." denildi. 

Açıklamada, bu kapsamda özellikle reel sektörün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbirin bugün itibari ile devreye alınacağı ifade edildi. 

Açıklama şöyle devam etti:

"Bankalar Birliği ile belirlenen bu tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak;

- Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecektir.
- Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir.
- Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.
- Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.
- 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir."

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