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27 Nisan 2017 Perşembe 14:13

Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp, Felç Oldular

Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp, Felç Oldular
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Tokat’ın Reşadiye İlçesi'ne bağlı Doğantepe Köyü, kuş gribi nedeniyle karantiya alınarak, sağlık ekipleri tarafından köy halkına virüsten koruyucu ilaç dağıtıldı.

Doğantepe Köyü'nde 20 gün önce Bayram Şahin'in kümesinde tavuk ölümlerinin görülmesi üzerine köy muhtarı Hayrettin Toplaoğlu durumu İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köye gelerek ölen tavuklardan bir tanesini araştırılmak üzere Samsun Hayvan Araştırma Hastanesine gönderdi. Yapılan incelemede ölen tavukta kuş gribi virüsüne rastlandığı belirlendi. Bunun üzerine dün İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köye giderek tavukları itlaf etti. İtlaf edilen tavuklar bir çukura gömülerek kireçlendi. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise köy sakinlerine virüsten korumak için ilaç dağıttı. 20-25 gün önce tavuk ölümlerinin köyde başladığını ifade eden Doğantepe köyü muhtarı Hayrettin Topaloğlu, şöyle dedi:

''Önce biz ölümlerin neden olduğunu anlayamadık. Önce normal salgın hastalık sandık. Daha sonra bu birkaç komşuya daha yayıldı. Tarım Müdürlüğüne durumu bilirdim. Ekipler buraya geldi bir tavuk ölüsü alarak Samsuna gönderdiler. Samsun'da incelendi. Dün kuş gribi olduğunu söylediler. Köyümüz karantina altına alındı. Kümesler, ahırlar tamamen ilaçlandı.''

Tavuk ölümlerinin ilk başladığı kümesin sahibi Bayram Şahin ise, ''Tavukların birden bire gagası siyahlaştı. Felç olur gibi yürüyemez hale geldiler. Kendi kendine öldüler. Sonra durumu muhtarımıza bildirdik. Muhtarımız da ilçe tarıma bildirdi dedi. Şahin toplan 15 tavuğunun öldüğünü söyledi. 
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Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire SiyahlaşıpFelç Oldular
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