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Uyuşturucu davasında ünlülere ceza yağdı

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Uyuşturucu davasında ünlülere ceza yağdı

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
Uyuşturucu davasında ünlülere ceza yağdı

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı karara bağladı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'i ise aynı suçtan, söz konusu uyuşturucu madde kokain olduğu için artırım uygulayarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklaraverilencezalarlailgiliherhangibirertelemevegeribırakmakararıuygulanmadı.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:45
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