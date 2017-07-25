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25 Temmuz 2017 Salı 10:16

Usmed Başkanı Ercan: "Sosyal Medyada 'Beğenilmeme' Psikolojiyi Bozuyor"

Türkiye Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

Usmed Başkanı Ercan: 'Sosyal Medyada 'Beğenilmeme' Psikolojiyi Bozuyor'
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Türkiye Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına yönelik araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre, insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtti.

Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA'nın görüldüğünü aktaran Ercan, "Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. Türkiye'de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama 5 dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre, cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını 3 saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi 5 dakikada anlıyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada bir şey paylaştıklarında insanlar hemen 'kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?' diye bakıyor. Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor. Bu tamamen istatistiklerle yaşar hale getiriyor bizi. Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık. Sayılarla yaşıyoruz. Bu bize şunu da veriyor aslında. Bir yerde trafik kazası ya da patlama oldu veya terör saldırısı oldu. Biz orada insan hikayeleriyle değil de ölen sayısıyla ilgileniyoruz. Çok azmış, ya da çok fazlaymış diyoruz sadece. Örneğin İsrail sahilde oynayan 4 çocuğu bombayla öldürdü. Bu normal bir istatistik olarak geçiyor. O çocuklardan bir tanesi daha önce hiç çocuğu olmayan 8 yıl sonra ilk defa tedaviyle çocuğu olmuş bir ailenin çocuğuydu mesela. Yani bu içine girdiğinizde sizi daha da duygulandıran bir hikaye. O hikayeleri bilmiyoruz. Bize sunulan sayıyı biliyoruz sadece."

"BİLGİYİ TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE DERECELENDİRİYOR"

Ercan, insanlığın günlük yaşamındaki kadim bilgilerin sosyal medyaya aktarılamadığını dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tarihi bilgiden ve gelenekten uzak yaşadığını aktaran Ercan, "İnsanlar için her şey Google'dan ibaret oldu. Google'a yazdığında o bilgi yoksa insanlar inanmıyor. Hal böyle olunca ortaya garip sonuçlar çıkıyor. Fenomen ve profesörü takipçi sayısına göre değerlendiriyorlar, kıyaslıyorlar. Sosyal medya bilgiyi takipçi sayısına göre derecelendiriyor. Aslında öyle de değil tabii ki. Buna göre sosyal medya meslekleri de itibarsızlaştırıyor. Bilgi değil de önemli olan sosyal medyaya göre beğenilme ya da takipçi sayısı oluyor" şeklinde konuştu.

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