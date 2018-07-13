"Türkiye’nin Roma Büyükelçisi: “Rum Tarafının Tutumundan Dolayı Problemler Çözülemiyor”



Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye ve KKTC’nin yapıcı teklif ve tutumuna rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin anlaşmaya yanaşmamasından dolayı hem Kıbrıs sorununun, hem de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sondaj çalışmaları konusundaki problemlerin çözülemediğini dile getirdi

Esenli, Büyükelçilikte Türk ve İtalyan basın mensuplarını FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk dış politikasına ilişkin bilgilendirdi.

"SAİPEM 12000 MESELESİ İTALYA'YA KARŞI BİR UYGULAMA DEĞİL"

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin İtalyan enerji şirketi ENI’ninSaipem 12000 gemisiyle ilgili yaşanan krizin sorulması üzerine Esenli, gazetecilere Kıbrıs sorunun temelinden bahsetti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kıbrıs sorununa ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarına ilişkin yapıcı teklif ve tutumlarını anlatan Esenli, ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) anlaşmaya yanaşmamasından kaynaklı olarak hem Kıbrıs sorununun hem de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sondaj çalışmaları konusundaki problemlerin çözülemediğini dile getirdi. Esenli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Rum kesimi tek başına AB içinde yer aldığı ve uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanındığı için böyle bir anlaşmaya yanaşmadı. Bunu, uluslararası şirketleri bu konuya çekerek aslında Türkiye’ye ve Kıbrıslı Türklere karşı konumunu kuvvetlendirmek için kullandı. Tek taraflı anlaşmalar yapmaya başladı. Biz bu tek taraflı anlaşmaların yapılmaması için dostlarımızı ve ortaklarımızı uyardık. Bu, 2006’ya kadar giden bir hadise. Saipem 12000’e gelirsek, bu bizim uyarılarımızın dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkan bir olay. Ama umuyorum ki İtalya, Kıbrıs sorunun çözümü için verdiği desteği sürdürür. Bu problem çözülürse böylece adanın etrafındaki hidrokarbon kaynaklarından herkes, hem Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıslı Rumlar hem de Avrupa genel mahiyette istifade eder. Netice itibariyle bu yaptığımız uygulama, İtalya’ya karşı bir uygulama değil. Esasen başka ülke şirketleri de bunu yapmaya çalışırsa yine aynı tepkiyi göstereceğiz."

