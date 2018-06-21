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Türkiye’deki Seçimler…Yurt Dışında 12 Temsilcilikte Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi!

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 12 temsilcilikte kullanılan oylar, diplomatik torbalar içinde Köln'den uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye’deki Seçimler…Yurt Dışında 12 Temsilcilikte Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi!

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 12 temsilcilikte kullanılan oylar, diplomatik torbalar içinde Köln'den uçakla Türkiye'ye gönderildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:47
Türkiye’deki Seçimler…Yurt Dışında 12 Temsilcilikte Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi!


Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 12 temsilcilikte kullanılan oylar, diplomatik torbalar içinde Köln'den uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki 12 seçim merkezinde kullanılan oylar, Köln-Bonn Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel kargo uçağı ile dün akşam yerel saatle 22.10'da Ankara'ya hareket etti.
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyların konulduğu turuncu diplomatik torbaların paketlenip nakile hazır hale getirildikten sonra Türkiye'den gelen nakil komisyonuna teslim edildiğini söyledi.

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Erciyes, "Siyasi parti temsilcileri gözetiminde Türkiye'den gelen ve siyasi partilerin de yer aldığı komisyona torbaları tutanak karşılığında teslim ederek, sorunsuz şekilde Ankara'ya gönderdik." dedi.
Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ise "Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'daki 12 seçim merkezinde kullanılan oyları 7 saatlik bir operasyon sonunda salimen nakil komisyonuna teslim edip uçağa yükledik. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salonda oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.
 


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Son Güncelleme: 21.06.2018 10:56
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