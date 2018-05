Türkiye’deki Seçimler…

YSK'DAN OY YÜZDELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE



Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran 2018 tarihindeki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak esas ve ilkeleri içeren genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelge, milletvekili genel seçiminde, yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Genelgeye göre, aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin ilgili ilçede tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının, ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu bulunacak. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından aldıkları ilgili tutanakları ilçe itibarıyla yansıtmak suretiyle birleştirecek.

İttifakların yurt dışı ve gümrüklerde aldıkları toplam geçerli ortak oyların ittifakı oluşturan siyasi partilere dağıtımı, Ankara İl Seçim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılacak ve SEÇSİS üzerinden taranarak, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek.

SEÇSİS'TEN "İL SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM SONUÇLAN" ALINACAK



YSK tarafından, SEÇSİS'te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunacak.Tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak. Yüzde 10'luk genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenerek, ilan edilecek.YSK tarafından yurt düzeyinde geçerli oyların yüzde 10'unu tek başına veya ittifak yoluyla geçen siyasi partilerin, il seçim kurullarından gelen oy miktarlarına ilgili siyasi partinin yurt dışı ve gümrük kapılarında aldığı toplam oydan her il seçim çevresine isabet eden oy miktarı ilave edilecek. İl seçim kurullarınca, SEÇSİS'ten "İl Seçim Çevresi Seçim Sonuçları" alınacak.YURT DIŞI OYLARININ EKLENMESİYLE GENEL OY MİKTARI BULUNACAKYurt düzeyinde geçerli oyların yüzde 10'unu geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili çıkaramayacak. Genel barajı aşamayan siyasi partinin listesinde yer almış bağımsız aday da seçim çevresinde aldığı oy miktarı ne olursa olsun seçilmiş sayılmayacak.Yurt dışı seçmenlerce kullanılan toplam geçerli oy sayısı, YSK tarafından Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edilerek yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bulunacak.Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan, Ankara İl Seçim Kuruluna gelen toplam oyun diğer seçim kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılacak.İlgili seçim çevresinde kullanılan toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oranında taksim edilecek ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilecek.