Türkiye’de Seçim İttifak Kararları…

TC Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’de yapılacak seçim ittifakının, “dört benzemezlerin bir ittifakı” olduğunu dile getirerek, “bunun hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" dedi.

Bozdağ, "(Dört partinin ittifak kararı) 'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

TC Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"(CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer alması) Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP. Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler."

BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise, dört partinin ittifak kararı ile ilgi, “Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz" dedi.

"KURDUKLARI İTTİFAK DA ÇÖKECEKTİR"

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir." dedi.

Bakan Eroğlu, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen, "Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı" öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, CHP'nin adayını belirleyemediğini ancak cuma günü belirleyeceğinin söylendiğini belirtti.

"CHP NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Aday konusunda CHP'nin hala düşündüğünü dile getiren Eroğlu, "Herhalde düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde." dedi.

"Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor." diyen Bakan Eroğlu, "Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir." diye konuştu.