Türkiye ve KKTC’de KYK Yurtlarındaki Öğrenciler İsrail'i Protesto Edecek...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak protesto edecek.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve KKTC'deki tüm devlet yurt binalarının ışıkları bu akşam saat 21.00'de İsrail'e tepki için söndürülecek.



Öğrenciler, oda ışıklarını açıp kapatarak "Kudüs" yazısının belirmesini sağlayacak.