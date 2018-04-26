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Türkiye-Rusya-İran’ın dışişleri bakanları Moskova'da toplanıyor

TC Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

Türkiye-Rusya-İran’ın dışişleri bakanları Moskova'da toplanıyor

TC Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
Türkiye-Rusya-İran’ın dışişleri bakanları Moskova'da toplanıyor

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI MOSKOVA'DA TOPLANIYOR

TC Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

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Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen iş birliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Astana süreci, ilk olarak, Suriye'deki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla üç ülkenin girişimiyle Ocak 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılmıştı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.

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