Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Türkiye Orman Ve Su İşleri Bakan Eroğlu: "Arıtılmış Atık Suların KKTC’de De Sulamada Kullanılması İçin Çalışma Yapıyoruz"

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ergene ve Konya havzalarında arıtılmış atık suların bu şekilde filtrasyon ve dezenfeksiyondan sonra hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sulamada kullanılması için de çalışma yapıyoruz. Bunun müjdesini de vereyim, gerçekten tarihi bir adımdır" dedi.

Türkiye Orman Ve Su İşleri Bakan Eroğlu: "Arıtılmış Atık Suların KKTC’de De Sulamada Kullanılması İçin Çalışma Yapıyoruz"

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ergene ve Konya havzalarında arıtılmış atık suların bu şekilde filtrasyon ve dezenfeksiyondan sonra hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sulamada kullanılması için de çalışma yapıyoruz. Bunun müjdesini de vereyim, gerçekten tarihi bir adımdır" dedi.

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
Türkiye Orman Ve Su İşleri Bakan Eroğlu:
banner238

 Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ergene ve Konya havzalarında arıtılmış atık suların bu şekilde filtrasyon ve dezenfeksiyondan sonra hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sulamada kullanılması için de çalışma yapıyoruz. Bunun müjdesini de vereyim, gerçekten tarihi bir adımdır" dedi.

Eroğlu, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Kullar Arıtma Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su zengini olmadığını belirterek, bunun için suyu akıllıca yönetmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de zaman zaman kurak dönemler olduğunu ifade eden Eroğlu, arıtılmış atık suları kullanmak için çalıştıklarını kaydetti.

Eroğlu, atık suları arıttıktan sonra sanayiye kullanma suyu olarak vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Veya 'tarımda sulama suyu olarak kullanalım' diye karar aldık. Bu tesiste biyolojik arıtmadan geçen suları, ihtiyaç olduğu kadar filtrasyon, daha sonra da ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edip sanayiye gönderiyoruz. Bu, güzel bir örnek. Sapanca'dan su alan tesisler için de süre verdik. Bu yıl sonunda süre doluyor. Sapanca'da su seviyesi belirli bir seviyenin altına indiği anda içme suyu bizim için önceliklidir, o kota indiği anda su alamayacaklar" şeklinde konuştu.

ATIK SULAR GERİ KAZANDIRILACAK

Bunu dikkate alan sanayicilerin çeşitli çalışmalar yaptığını anlatan Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle protokol imzalayan sanayi kuruluşları bulunduğu bilgisini paylaştı.

Eroğlu, yıl sonunda çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, "Hem suyu geri kazanacağız hem de ekonomik katkı olacak. İlk uygulama burada olduğu için geldim. İnşallah bu çalışma bütün büyükşehir belediyelerine örnek olur. Biz de bakanlık olarak DSİ'ye talimat verdik, Ergene ve Konya havzalarında arıtılmış atık suların bu şekilde filtrasyon ve dezenfeksiyondan sonra hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sulamada kullanılması için de çalışma yapıyoruz. Bunun müjdesini de vereyim, gerçekten tarihi bir adımdır" şeklinde konuştu.

Sapanca Gölü'yle ilgili derelerden gelen ve sanayi kuruluşlarının kullandığı suyu ölçmek için debi ölçerler koyduklarını vurgulayan Eroğlu, İSU'nun kuraklıkta Yuvacık Barajı'ndaki fazla suyu Sapanca Gölü'ne verdiğini söyledi.

Yuvacık Barajı'nda yap-işlet-devret modeliyle 4,5 milyar dolarlık "skandala" imza atıldığını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun biz kurak dönemlerde Kocaeli'ye yetmeyeceğini anladık ve Sapanca Gölü'nden bir hat yapmıştık. 'Yağışlı dönemlerde de Yuvacık'tan taşan sular boşa akmasın, onları Sapanca Gölü'ne verelim' diye hat yapmıştık. Onun faydasını bu sene gördük. Kuraklığı atlattık, bundan sonra Sapanca Gölü'nde herhangi bir risk olmayacak. Kaldı ki İhsaniye Barajı'nı hemen yapacağız, önümüzdeki yıl da Avcıdere Barajı'nı yaparak bu bölgeye gelecek için yeteri kadar su temin etmiş olacağız. Ballıkaya Barajı hem Sakarya'ya su verecek hem de Sapanca Gölü'nü besleyecek. Yine Kocaeli, oradan su alabilecek. Güzel bir yönetimle bu kuraklığı atlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluErgene Ve Konya Havzalarında Arıtılmış Atık Suların Bu şekilde Filtrasyon Ve Dezenfeksiyondan Sonra Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde De Sulamada Kullanılması Için De çalışma Yapıyoruz. Bunun Müj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim