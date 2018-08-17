Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu "RASAT" 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7'inci yılını geride bıraktı.

Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen, 7 yıldır başarıyla çalışarak dünya yörüngesinde 37 bin 290 tur attı. Böylece RASAT, Türk mühendislerin uzay ortamına uzun süre dayanan ürün geliştirebildiğini ispatlamış oldu.

14 milyon 57 bin kilometrekare alanın görüntüsünü çekti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) yapılan açıklamaya göre, RASAT 17 Ağustos 2011'den bu yana uzaydaki görevini başarıyla yürütüyor.

RASAT, uzayda görev yaptığı süre boyunca dünya üzerinde toplam 14 milyon 57 bin 100 kilometrekare alanın görüntüsünü çekti. Türkiye'nin yaklaşık 18 katı görüntü alan RASAT, 2 bin 448 görevi başarıyla yerine getirdi.

RASAT nasıl çalışıyor?

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna iletiyor. TÜBİTAK UZAY yer istasyonunda işlenen görüntüler, ülkenin ilk milli uydu görüntü portalı olan "www.gezgin.gov.tr" internet adresinde herkesle paylaşılıyor.

RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

Türkiye, RASAT ile kendi uydusunu yapabilen az sayıda ülke arasına girmiş oldu.