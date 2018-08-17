banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87550
ALTIN
232.127
DOLAR
6.1242
STERLİN
7.7800
EURO
6.9888
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Son Dakika
BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI
Tatile uyuşturucu ile geldiler
TATİLE UYUŞTURUCU İLE GELDİLER
Kasıtlı yakmış
KASITLI YAKMIŞ
Yenişehir’de korkutan kaza
YENİŞEHİR'DE KORKUTAN KAZA
banner282

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu "RASAT" 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7'inci yılını geride bıraktı.

Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu "RASAT" 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7'inci yılını geride bıraktı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:54
Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu "RASAT" 7 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT uzayda 7'inci yılını geride bıraktı.

Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen, 7 yıldır başarıyla çalışarak dünya yörüngesinde 37 bin 290 tur attı. Böylece RASAT, Türk mühendislerin uzay ortamına uzun süre dayanan ürün geliştirebildiğini ispatlamış oldu.

14 milyon 57 bin kilometrekare alanın görüntüsünü çekti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) yapılan açıklamaya göre, RASAT 17 Ağustos 2011'den bu yana uzaydaki görevini başarıyla yürütüyor.

RASAT, uzayda görev yaptığı süre boyunca dünya üzerinde toplam 14 milyon 57 bin 100 kilometrekare alanın görüntüsünü çekti. Türkiye'nin yaklaşık 18 katı görüntü alan RASAT, 2 bin 448 görevi başarıyla yerine getirdi.

RASAT nasıl çalışıyor?

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna iletiyor. TÜBİTAK UZAY yer istasyonunda işlenen görüntüler, ülkenin ilk milli uydu görüntü portalı olan "www.gezgin.gov.tr" internet adresinde herkesle paylaşılıyor.

RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

Türkiye, RASAT ile kendi uydusunu yapabilen az sayıda ülke arasına girmiş oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Haftada 52 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Bir Haftada 52 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çin'den Türkiye'ye Destek Açıklaması!
Çin'den Türkiye'ye Destek Açıklaması!
Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!
Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da
Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi
Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi
Terör sanığı Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi
Terör sanığı Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz reddedildi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvim belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvim belli oldu
İstanbul'daki hafriyat kamyonlarına sıkı takip
İstanbul'daki hafriyat kamyonlarına sıkı takip
Yeni ekonomik tedbirler devreye giriyor
Yeni ekonomik tedbirler devreye giriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bin 274 projeye 245 milyon lira hibe
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bin 274 projeye 245 milyon lira hibe

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim